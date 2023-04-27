環保署通過桃機第三跑道二階環評 居民不滿提行政訴訟今被駁回

行政院環境保護署通過桃園機場第三跑道第二階段環境影響評估審查，21名居民不服提訴願被駁回，提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分，台北高等行政法院今判居民敗訴，可上訴。

桃園機場公司辦理第三跑道開發計畫，提出環境影響說明書後，環保署2017年認為應該進行二階環評；桃機公司舉行公開說明會收集意見後，環保署隔年召開開發計畫二階環評範疇界定會議，作成結論「確認本案可行之替代方案：零方案，即本計畫不開發」。

桃機公司編制第三跑道環境影響評估報告書初稿，由交通部於辦理現場勘察及公聽會後，轉送環保署審查；經環境影響評估審查委員會決議，環保署公告環評報告書，通過二階環評審查，21名居民不符提行政訴訟救濟。

北高行認為，第三跑道開發的替代方案已被範疇界定會議確認為「零方案」，而環評會議未就替代方案進行環評程序，沒有違法；環評報告書已調查、預測、分析、評定範疇界定會議確認應進行環評的項目，並無居民所指的違法情事，環保署通過第三跑道開發計畫環評審查合法。

北高行指出，桃園離岸風力發電廠興建計畫並未取得主管機關經濟部的許可籌設，因此第三跑道開發計畫環評階段，或環保署通過二階環評審查時，沒有離岸電廠計畫是否影響第三跑道開發計畫的問題，環評程序未納入評估離岸電廠計畫，沒有違誤。

判決指出，居民指摘環評報告書中沙崙油庫風險等各項環評缺失，均於歷次初審會議或環評會議中，由開發單位回應說明環評委員或與會人員質疑或提問事項，事後也有補充答覆說明，法院認為各項具高度科技性、預測性的專業議題，已於環評過程經過深度檢驗、討論，經核環評會判斷，沒有違法情事。