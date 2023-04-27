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違法登記參選 番路鄉民代表林朝新判當選無效

中央社／ 嘉義市27日電

嘉義縣番路鄉民代表林朝新於徒刑尚未執行完畢前，依選罷法不得登記為候選人，經選委會去年底公告當選，嘉義地檢署以其違法提出當選無效之訴，嘉義地院今天判決林朝新當選無效。全案可上訴。

嘉義地方法院今天發布新聞稿指出，林朝新於民國111年8月31日登記參選嘉義縣第22屆鄉鎮市民代表選舉番路鄉第2選區鄉民代表時，因犯公共危險罪，經法院判處有期徒刑2月確定，尚未執行，依公職人員選舉罷免法規定，不得登記為候選人。

但林朝新仍登記參選，因此嘉義地檢署以林朝新資格不合當選無效為由，提出當選無效之訴。

林朝新抗辯選罷法相關規定，侵害人民參政權而違憲，請求法院停止審判聲請釋憲；另外他依法向嘉義縣選舉委員會登記參選，經認定具有候選人資格，並經民意選舉而當選，依誠信原則，他的當選應受法律保護。

合議庭認為，選罷法規定，並非規定終身不得參選，雖經判刑確定，在登記參選時已經服刑完畢者，仍可參選登記為候選人，並無剝奪人民參政權利，其對候選人資格所為的限制，並無逾越必要程度，所以林朝新請求停止審判，聲請釋憲，並無必要。

合議庭指出，林朝新自行填載候選人登記申請調查表，表明無選罷法及相關法規所定的候選人資格消極要件情事，所以其對於參選資格不符，主觀上明知或有重大過失，縱使嘉義縣選委會對被告候選人消極資格的審查認定有誤，林朝新不值得保護。

嘉義縣選舉 選罷法 當選無效

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