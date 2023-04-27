陸企華勤在台挖人才接華碩、宏碁、ＨP筆電訂單 2負責人被起訴

大陸ODM大廠華勤公司，在台設立分公司啟晟、凌昇2家科技公司，45歲華勤總監張金水，擔任兩家公司實際負責人，華勤先開發台灣客戶筆電需求，啟晟開會後派員工接觸華碩、宏碁、ＨＰ等大廠，詢需求設計解決方案，成果傳回大陸製作筆電。士林地檢署依違反兩岸人民關係條例罪嫌，起訴張金水、蕭錦隆2人。

起訴指出，華勤總監張金水、華勤第一筆記本事業部副總裁陳文峰、40歲華勤硬件部經理蕭錦隆，明知華勤在大陸營業從事筆記型電腦、手機代工，卻協助華勤在台從事營業活動、規避投審會審查。檢方查出，陳文峰在香港設立睿奇科技公司，透過華勤將睿奇來台投資設啟晟公司的文件，透過上海的企業諮詢公司委託台灣的會計事務所會計師向投審會遞交申請案並獲准。

檢方認定，大陸華勤透過啟晟公司，在台從事人才招募、筆電研發，啟晟公司僅負責勞健保行政事務，員工實際上受僱於大陸華勤；大陸華勤也委託台灣勤業眾信聯合會計事務所，替啟晟發放員工薪水。蕭錦隆又以相同方式，申請設立凌昇公司，接手啟晟公司業務。

檢方追查，2017年10月27日，陳文峰受大陸華勤指派，擔任啟晟公司登記負責人，張金水為實際負責人；2019年間租用北市內湖區辦公室，負責替大陸華勤在台從事筆記型電腦硬體、軟體設計研發，並依大陸華勤指示，在104人力銀行招募筆電布線工程師、安規工程師、招募IP CAM軟體工程師，履歷應徵都寄到華勤公司，部分員工招募直接員工與大陸華勤面試。

檢方指出，張金水涉指揮招攬員工組成結構、項目、散熱、電子工程、射頻、軟體、人事行政等部門，華勤公司開發台灣客戶筆電需求，聯繫啟晟的主管開專案會議，再派啟晟的員工接觸「華碩、宏碁、ＨＰ等大廠」，接洽其需求設計解決方案，成果傳回華勤，在大陸工廠生產筆電。大陸華勤先把啟晟員工薪水，轉到勤業事務所專門帳戶，勤業代轉至啟晟員工帳戶。

凌昇公司部分，2020年底大陸華勤和張金水討論後，由登記負責人蕭錦隆在2021年5月支付761萬，收購啟晟公司，繼續從事啟晟的事務。

張金水到案供稱，啟晟是華勤的筆電設計方案供應商，凌昇則是頂讓業務關係。蕭錦隆則供稱，員工離職的確需要大陸華勤的部門主管核准才能離職；收購、資金支付都是張處理的，花761萬收購設備，就請張代為簽約。

檢察官2021年8月30日，指揮桃園市調處搜索，經1年多偵查，依相關電郵、薪資資料、工程師證詞等證據，認定張金水、蕭錦隆涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1項「大陸地區營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」依法起訴，同案被告陳文峰通緝中。