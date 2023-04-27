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僅聽聞調酒師毆打女友 他酒後出手教訓拿刀刺死人判13年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子楊蔡蓂葦替人討公道，痛毆並持刀殺死調酒師。一、二審依殺人罪判他16年徒刑，被最高法院撤銷發回更審；台灣高等法院更一審今依殺人罪改判13年徒刑，可上訴。

楊蔡蓂葦無業但已婚，育有1子。檢方指控，死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理兼調酒師，與在酒店工作的劉姓女友同居台北市廈門街出租套房；2018年1月27日，劉女下班和閨密去KTV飲酒、唱歌，天亮返家，辛不滿質問劉女，劉女向閨密抱怨。

劉女說，當天早上遭辛毆打，她10點多以用微信向黃姓閨密泣訴被打，當時黃女正和楊蔡蓂葦等人在唱KTV，一行人便鼓譟要教訓辛。楊蔡蓂葦強奪劉女手中鑰匙找人，他和其他友人侵入辛家開扁。

楊蔡蓂葦因辛家豪反抗，盛怒之下，拿起現場刃長14公分的水果刀刺擊他的背、胸、頸等多刀，辛雖被送醫，但因多發性銳器刺創，造成血氣胸，休克死亡。案發隔天，楊蔡蓂葦在警方策動下投案，他坦承犯行，一、二審皆依殺人罪判楊蔡蓂葦16年徒刑。

高院更一審指出，楊蔡蓂葦雖在案發前有大量飲酒，但根據鑑定結果，認為辨識及控制能力沒有顯著降低，不符合減刑要件，審酌楊蔡蓂葦和辛家豪間並無宿怨，只因聽聞辛家豪毆打女友，認為男人不應毆打女人就持刀殺人，刺擊次數頗多、下手力道猛烈，手段與情節殘暴重大。

更一審認為，楊蔡蓂葦自幼家庭功能不健全，人格發展歷程、人格特質難用一般常人標準度量，考量他坦承犯行，犯後態度尚稱良好，並已陸續給付被害人家屬35萬元，改判13年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

男子楊蔡蓂葦（前）拿水果刀殺死調酒師辛家豪。圖／聯合報系資料照片
男子楊蔡蓂葦（前）拿水果刀殺死調酒師辛家豪。圖／聯合報系資料照片

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