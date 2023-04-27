布洛克兄弟佯稱辦巨星演唱會詐1.2億餘 吳敦義次子、康康都被騙

過去舉辦大型演唱會與派對屢有爭議的布洛克兄弟公司，其負責人顏允豐與乙蝶文創負責人鄭淇丞，涉嫌自2015至2021年間，向前副總統吳敦義次子吳子文、藝人康康、小刀及玫瑰唱片董事長白錦松等人，邀約投資韓團BTS、TWICE、紅髮愛德等國際巨星台灣演唱會和日本動漫航海王展覽，藉此詐得1.2億餘元，台北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴顏、鄭2人。

檢警調查，兩人早年靠著舉辦大型娛樂活動闖出名號，但後來債台高築，公司營運也出狀況。2012年，顏男宣稱將舉辦美國知名歌手瑪麗亞凱莉台灣演唱會，後來改口因出現2000萬資金缺口而取消；原名鄭元泉的鄭男也成立麥卡、創世紀、展望、乙蝶文創等多家公司舉辦藝人演唱會。

檢方查出，兩人自2015至2021年間，佯稱已取得韓團BTS、TWICE、紅髮艾德及韓國知名綜藝節目RUNNING MAN、搖滾團體KINGS OF CHAOS的海外經紀授權，以投資上述藝人、節目來台演唱會、見面會為由，邀約上述被害人投資詐騙。