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萇記泰安賣過期發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑理由出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱「過期不代表腐敗」。一審依食品安全衛生管理法判李3年徒刑，萇記處罰金2500萬元；案件上訴，台灣高等法院今加重判李3年6月徒刑，萇記維持罰金2500萬元，沒收4072萬元犯罪所得。

萇記曾是全台第二大雞蛋商，李春明、李智堯父子為減少蛋品退換貨及發霉長蟲報廢損失，2011年起回收過期及被退貨的盒裝雞蛋，重新印製日期後賣給賣場，還將發霉、長蟲蛋打成蛋液裝桶，用新鮮蛋液覆蓋掩飾賣給業者。

李春明（61歲）稱過期不代表食物已腐敗不能吃，發霉、長蟲蛋則是雞場產生的汙染，內容物還是好的，打成蛋液出售是業界常見做法。

一審認為李春明父子明知逾期、變質或腐敗的蛋品、蛋液對人體有害仍賣給店家，造成商家重大損失、消費者心理恐慌；李春明犯4次販賣逾有效日期食品罪，判3年徒刑；李智堯判刑1年6月，父子經營的萇記蛋品、泰頂山農產品公司一審也被各處罰金2500萬元、100萬元。

高院認為，依毒物專家、腎臟科醫師顏宗海鑑定意見、衛生福利部函文、客訴單，加上桃園衛生局抽驗蛋液均檢出沙門氏桿菌陽性，認定萇記販賣逾有效日期、變質或腐敗的蛋品，確實危害人體健康，情節重大。

高院指出，一審量刑過輕，審酌李春明父子犯行期間長達數年、公司犯罪所得高達數千萬元，嚴重影響民眾食品衛生安全、消費者權益等，依3人以上犯詐欺等罪加重判李春明3年6月徒刑、李智堯1年9月徒刑，萇記蛋品、泰頂山農產品公司維持判處各2500萬元、100萬元罰金，沒收4072萬餘元犯罪所得。

萇記泰安蛋品公司賣過期、發霉和長蟲蛋，負責人李春明稱是業界慣例，二審判李3年6月徒刑。本報記者／翻攝
萇記泰安蛋品公司賣過期、發霉和長蟲蛋，負責人李春明稱是業界慣例，二審判李3年6月徒刑。本報記者／翻攝
萇記泰安蛋品公司賣過期、發霉和長蟲蛋，負責人李春明稱是業界慣例，二審判李3年6月徒刑。圖／食品藥物管理署提供
萇記泰安蛋品公司賣過期、發霉和長蟲蛋，負責人李春明稱是業界慣例，二審判李3年6月徒刑。圖／食品藥物管理署提供

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