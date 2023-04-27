譙女檢三字經、神經病 罵到偵查庭錄音還出問題 他判拘役40天
台中黃姓男子因案被抓移送台中地檢署複訊，當晚在內勤偵查庭時又情緒激動不配合，囂張當庭對輪值內勤的陳姓女檢察官辱罵「三字經」、神經病，巧合的是當天筆錄系統錄音還出問題，所幸候訊室監視器有錄到音，法院以黃不尊重執行職務的檢察官，依侮辱公務員罪判他拘役40日，可上訴。
檢方起訴指出，黃男去年12月19日晚上在台中地檢署地下1樓內勤偵查庭內，不願配合當天輪值內勤的陳姓檢察官訊問，心生不滿就朝她當庭辱罵粗話，還說「神經病」等語，當場經陳告發。
檢方訊時，黃男矢口否認妨害公務犯行，辯稱他是要解釋另案竊盜的案情，並沒有辱罵三字經或神經病，應該是有誤會。
現場其他人員證稱，黃男當時在偵查庭內接受陳檢訊問情緒就不穩，一直答非所問或唱反調，經陳檢制止後更激動，突然就罵三字經、神經病，法警第一時間就喝斥制止他，並問為何要罵髒話，但黃還是很激動並拒絕簽筆錄，其他法警也證稱有聽到他對檢察官罵髒話。
法警也說，事後發現當天筆錄系統錄音有問題，只要黃男提高音量就會停止錄音錄影，後還有調到候訊室監視器有錄到他罵的話，法院經勘驗監視器也確認黃男當時有對檢察官辱罵，不採信其辯詞。
台中地院審酌，黃男不能尊重依法執行職務的檢察官，因情緒不穩且心生不滿當場以言語侮辱，藐視公權力，且犯後始終否認，未取得陳檢諒解，態度難認良好，依侮辱公務員罪判他拘役40日，得易科罰金。
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