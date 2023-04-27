台南安平角頭命案追出「馬前卒」 罪證不足二審仍無罪

台南安平前年2月23日角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，檢警追出顏姓男子，案發前顏先到陳住處勘查地形及確認有無在家，檢方依殺人罪嫌起訴，一審判無罪，檢方上訴，二審認顏男知悉蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同參與殺人犯行，今天駁回上訴，維持無罪判決。

檢察官認為，顏男事後才坦承知悉蔡秉逸欲槍殺陳建文，並在案發後傳訊前妻照顧小孩等語，指摘原判決違誤，因而提起上訴。

台南高分院合議庭指出，原審認事用法，並無不合。合議庭認為，同案被告黃姓男子等4人經檢方不起訴處分確定，顯見有勘查現場事實的黃男經檢方認定無犯罪嫌疑至明，遑論僅單方接收照片的顏男。

合議庭指出，依據蔡秉逸的背景及開槍前後過程，可單獨犯案，顯無派人勘查、確認、接應的必要；再者，蔡秉逸犯案時間已近當日晚間9時，與檢方所認定顏男確認陳建文行蹤的當日下午2時許相距逾6小時，毫無證據顯示顏男有持續盯梢並通報蔡秉逸的情事，自難僅以他於當日下午曾確認陳建文行蹤，遽論顏男有參與殺人犯行。

且以蔡秉逸於偵訊證稱，在2月初就有風聲了，應該不止這群人去，很多人都去過陳建文家附近等語，可見其與陳建文的恩怨如何落幕，眾人皆相當關注，是顏男因知悉蔡秉逸要找陳建文「冤家」尋仇，而與黃男分享消息，自己再前去觀望，因見陳建文住處毫無動靜便先行離去，並非不可想像，尚難以此遽論他有殺人犯意。

合議庭表示，顏男與蔡秉逸熟識，但「知悉」蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同「參與」殺人犯行，欠缺積極證據可認顏男有與蔡秉逸共同擬定殺害陳建文的計畫，也無顏男有親自或指示黃男勘查地形、確認、接應的確切事證，檢方僅以顏男與蔡秉逸交情匪淺、黃男曾傳送現場照片、顏男當日下午曾至現場附近及供述蓄意隱瞞等，論斷顏男積極參與殺人重罪，欠缺充分補強證據。