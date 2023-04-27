快訊

連5次！新竹又現天坑「特斯拉直直墜」 結構技師揭建案關鍵原因

本土首驗出「大角星」新變異株 2名女性患者現況曝光

我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安平角頭命案追出「馬前卒」 罪證不足二審仍無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平前年2月23日角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，檢警追出顏姓男子，案發前顏先到陳住處勘查地形及確認有無在家，檢方依殺人罪嫌起訴，一審判無罪，檢方上訴，二審認顏男知悉蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同參與殺人犯行，今天駁回上訴，維持無罪判決。

檢察官認為，顏男事後才坦承知悉蔡秉逸欲槍殺陳建文，並在案發後傳訊前妻照顧小孩等語，指摘原判決違誤，因而提起上訴。

台南高分院合議庭指出，原審認事用法，並無不合。合議庭認為，同案被告黃姓男子等4人經檢方不起訴處分確定，顯見有勘查現場事實的黃男經檢方認定無犯罪嫌疑至明，遑論僅單方接收照片的顏男。

合議庭指出，依據蔡秉逸的背景及開槍前後過程，可單獨犯案，顯無派人勘查、確認、接應的必要；再者，蔡秉逸犯案時間已近當日晚間9時，與檢方所認定顏男確認陳建文行蹤的當日下午2時許相距逾6小時，毫無證據顯示顏男有持續盯梢並通報蔡秉逸的情事，自難僅以他於當日下午曾確認陳建文行蹤，遽論顏男有參與殺人犯行。

且以蔡秉逸於偵訊證稱，在2月初就有風聲了，應該不止這群人去，很多人都去過陳建文家附近等語，可見其與陳建文的恩怨如何落幕，眾人皆相當關注，是顏男因知悉蔡秉逸要找陳建文「冤家」尋仇，而與黃男分享消息，自己再前去觀望，因見陳建文住處毫無動靜便先行離去，並非不可想像，尚難以此遽論他有殺人犯意。

合議庭表示，顏男與蔡秉逸熟識，但「知悉」蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同「參與」殺人犯行，欠缺積極證據可認顏男有與蔡秉逸共同擬定殺害陳建文的計畫，也無顏男有親自或指示黃男勘查地形、確認、接應的確切事證，檢方僅以顏男與蔡秉逸交情匪淺、黃男曾傳送現場照片、顏男當日下午曾至現場附近及供述蓄意隱瞞等，論斷顏男積極參與殺人重罪，欠缺充分補強證據。

況黃男僅在當日下午2時43分許在陳建文住處附近短暫停留數分鐘，此有車牌辨識系統資料可按，而蔡秉逸卻是在黃男傳送照片後逾6小時的晚間8時56分許才犯案，以此高達6小時的差距，實難認有何盯梢之舉，而認顏男有參與蔡秉逸殺人計畫的謀議與分工。

台南高分院認顏男知悉蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同參與殺人犯行，認罪證不足，今天駁回檢方上訴，仍維持無罪判決。圖／本報資料照
台南高分院認顏男知悉蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同參與殺人犯行，認罪證不足，今天駁回檢方上訴，仍維持無罪判決。圖／本報資料照

延伸閱讀

航海運動基金會 台南安平啟航

遺產訴訟二審勝訴 張國煒：大家都是一家人

二審勝訴可獲逾140億 張國煒：大家都是一家人

員工獎勵金被航空公司片面毀約 空服員、地勤人員晚上24：00開始罷工

相關新聞

土城槍擊案少年槍手惹議 刑事責任年齡下修是解方嗎？

近日，新北市土城區接連發生槍擊案，警方先後逮捕四名15歲至17歲的槍手與共犯，引發輿論譁然。更有大學講師因此提出刑事責任年齡下修的建議，然而通篇論述卻令人困惑。

全台第二大蛋商「萇記」賣發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑！

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱...

登山女神曾格爾勾搭富商人夫陳坤保 正宮加告4罪

「登山女神」曾格爾與已婚富商陳坤保泡湯開房間，遭陳妻岳啟儒求償200萬元，兩女接連隔空喊話，引發外界熱烈討論。岳女透過律...

陳致中洗錢被判1年要入監 負責執行的雄檢說話了

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中，被控協助母親吳淑珍隱匿龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，還透過海外帳戶洗錢，最高法院...

布洛克兄弟佯稱辦巨星演唱會詐1.2億餘 吳敦義次子、康康都被騙

過去舉辦大型演唱會與派對屢有爭議的布洛克兄弟公司，其負責人顏允豐與乙蝶文創負責人鄭淇丞，涉嫌自2015至2021年間，向...

萇記泰安賣過期發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑理由出爐

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦