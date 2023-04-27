高雄前里長吞5000元急難救助金 判刑3月還不得易科罰金
高雄林園區李姓前里長2018年幫里內弱勢里民申請清水寺的急難救助金，卻涉嫌侵占，被高雄地檢署起訴，高雄地院審理後，因李男無法交代5000元救助金流向，認定里長涉嫌侵占，當時李男具公務員身分，刑期加重後不符易科罰金要件，判刑3月，不得易科罰金，但可易服社會勞動。
檢調查出，李姓男子2014年至2018年擔任林園區某里長，2018年7月30日，劉姓里民因丈夫重病，急需現金孔急，劉婦找上李男協助，向清水寺申請急難救助金，後來里內失智的蔡黃婦人，及另名徐姓男子也符合申請資格，李男也私下填單，主動幫兩人申請急難救助金。
申請案經清水寺審核後，共發給李男3萬元，原本李應將1萬元救助金發給申請人，但他僅將其中的5000元交給劉婦，連同另外兩名申請人的救助金，共2萬5000元放入自己口袋。
劉婦發現救助金金額不對，查看清水寺紅包袋外觀，發現有字體被立可白塗掉，她與先生用小刀刮除後，才發現紅包寫有「1萬元」字樣，但李男卻堅稱只申請到5000元；隔年劉婦要申請救助金時，詢問廟方才發現前年度申請金額是1萬元。
檢方偵辦時李男喊冤，起初稱有將1萬元交給劉婦，後來又改口辯稱有里民患重病，才將其中5000元交給其他里民應急，但檢方綜合事證，偵結依侵占罪嫌起訴他。
高雄地院審理時，法官認為，清水寺救助金都由里長代領，再將現交放入清水寺專用信封袋交給里民，李男曾以劉姓里民丈夫名義申請1萬元，但僅交付5000元現金，剩餘5000元無法交代去向，無法證明他是將5000元挪用到其他里民身上，不採信他說法。
至於蔡黃婦人、徐姓男子由李男「主動」申請的救助金部分，法官認為檢方起訴後舉證未明，無法證明李男有侵吞兩人各1萬元救助金，綜合事證後，僅認定李姓里長侵吞劉姓婦人5000元部分，依公務員假借職務犯侵占罪量刑。可上訴。
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