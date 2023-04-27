北港鎮長照據點惡性倒閉老人被欠錢 長照員也被欠薪70多萬

雲林縣北港鎮家源藥局附設長照C據點，負責人黃姓藥師因積欠債務，今年2月倒閉，人去樓空，長照據點被迫關門，36名長者頓成流浪老人，其中蘇姓老人還被拐騙20萬元，兩名榮獲雲林「天使照服員」殊榮的盧姓照服員兄弟，也被積欠70多萬元薪資索討無門，透過議員向縣府陳情。

「太惡質了！」幾位該據點的老人今天異口同聲斥責這是「掛牌詐騙集團」，兩名被害的盧姓兄弟長照員也出面指控，2、3年來政府核下的照服員薪資，常被黃藥師以縣府的錢還沒核下為藉口拖欠薪資或「暗槓」，若不是為了這群可愛的好老人，他們早就辭職了。

盧姓兄弟出示向法院文件，指黃藥師從109年起陸續積欠他們兩人包含薪資、年終獎金等費用合計達70多萬元，今年2月1日突然人間蒸發，藥局倒閉關門，所欠薪資索討無門，才向法院提告並陳情追討。

盧姓兄弟的哥哥於108年家源藥局成立長照據點，便投入長照服務工作，因服務人數日增，隔年引薦弟弟一起工作。據點老人對兩兄弟讚譽有加，都以「老師」相稱，兩兄弟最近還榮獲「天使長照員」殊榮接受表揚，更獲選參加「我照服員我驕傲」宣導片拍攝。

因家境貧困，母親病榻，全靠兩兄弟的月薪維持家計，因遭欠薪資，家境陷困，一位82歲蘇姓長者，不忍心看到兩兄弟要離職家計面臨斷炊，即借了20萬元給黃藥師，周轉薪資，沒想到黃藥師得寸進尺，倒閉前還開口又要借錢，幸好他沒應允。

幾位長者也說，原本大家快樂生活在長照據點，如今因黃藥師個人財務，據點被迫關閉，老人無去處形如流浪老人，這對兄弟還被欠那麼多薪水，實在揪嘸甘。該據點才藝班蔡姓班長說，長照是政府為照顧老人的德政，沒想到大家卻淪為受害人，政府責無旁貸，起碼應該要求據點設立必須提出相對的保證金或抵押，否則像這樣捲款跑路，政府每月20萬元的「巷弄長照站」補助損失，老人和員工也受害，實為長照一大漏洞。

家源藥局鄰居和里長對黃藥師為人表示並不清楚，有人透露可能是投資股票，才把一間那麼大的藥局賠進去。

雲林縣衛生局表示，該醫事C據點是衛生局與家源藥局簽定服務契約，並依相關規定補助。家源藥局每月辦理10場次活動，所檢附的核銷憑證，衛生局都已把相關補助撥款入戶，至於藥局積欠人事費用屬勞資糾紛，已由當事人循司法途徑處理。未來長者的去處，則依長者需求轉至其他據點。