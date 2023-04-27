影／邊喝啤酒邊騎機車蛇行逆向 危險駕駛影片貼網...基警追

有民眾在臉書社群「黑色豪門企業」貼出影片，一名男子疑似有邊飲酒邊騎車，還在道路上蛇行、跨越雙黃線、逆向行駛等危險駕駛行為，警方已調監視器追查涉嫌酒駕、危險駕駛等行為，將依公共危險罪嫌究辦。

根據民眾上傳臉書社群「黑色豪門企業」貼出影片，畫面中顯示，是一名男子疑似邊喝啤酒邊騎車，還在道路上蛇行、跨越雙黃線、逆向行駛。

該影片道路顯示是在基隆外木山湖海路一帶，先拍在海邊飲酒及整堆啤酒畫面，接著拍邊騎車拿出酒喝的情況，為證明是啤酒，還將酒瓶的酒倒出，呈現啤酒的泡沫。警方發現疑為酒駕行為十分的囂張，酒駕日期應為4月26日。

市警局第四分局中華所長徐紹文說，有關民眾在網路社群上傳影片，疑似有邊飲酒邊騎車，還在道路上蛇行、跨越雙黃線、逆向行駛等危險駕駛行為，已調監視器追查中，將通知車主到案說明。

徐紹文表示，針對影片中出現的交通違規部分，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，另針對危險駕駛部分，則依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

徐紹文表示，有鑑於暑期將至，派出所將針對轄區易危險駕駛肇事路段將以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發，並利用各種機會加強宣導。（影片取自黑色豪門企業）

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康