資安網破洞多 民眾黨：應速修資通法

民眾黨立委邱臣遠（左起）、吳欣盈與陳琬惠27日召開記者會呼籲，面對資安問題，政府應儘速補足現行法律的缺口。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

台灣資安破口始終填不起來！民眾黨立委邱臣遠27日召開記者會指出，台灣飽受假訊息、個資外洩的威脅，但《資通法》規範，呼籲修法詳述「風險評估標準」，補足法規缺口。同黨立委陳琬惠也表示，政府應協助企業完善資安，如建立「零信任基礎」的機制、定期召開產學研討會。

定法規銜接國際

邱臣遠表示，台灣資安問題愈演愈烈，受到境外的假訊息、個資外洩與詐騙等社會問題都危及國安，但目前《資通安全管理法》無詳細規範風險評估標準，應修法完善資安環境。他表示，資安問題目前涉及數發部、警政署等多個部會管轄，多頭馬車的結果就是沒人管，應單一窗口集中執行業務。

民眾黨立委吳欣盈表示，資訊安全維護可以分為「計算機與網路資料」（IT）與「操作與程序控制」（OT），但我國《資通安全管理法》的規範仍偏重於IT防範，但未能就OT給予明確規範，應參照如新加坡《網路安全法2018》等國際範例，完備OT規範。

她也舉例說，歐盟《一般資料保護規則》對個資與資通安全進行嚴密規範，適用範圍涉及與歐洲公民有關的所有廠商，而我國數位發展部作為資通法的主管機關，至今仍停留在修法意見徵集的階段，遲遲沒有提出具體草案。

助企業建零信任基礎

陳琬惠說，隨著網路科技發展，過去封閉的工業控制系統逐步開放與外部網路合作，但也導致資安風險從IT外溢到OT領域，針對OT領域的網路攻擊頻傳，尤其以供應鏈攻擊最為常見，不僅危及企業生產，還影響國家基礎安全建設。

她呼籲，政府應協助企業建立「零信任架構」安全機制，就是「永不信任，始終驗證」的機制，透過持續的驗證與管控，協助企業擁有更完備的資訊安全防護基礎。陳琬惠說，政府也應定期組織資安論壇與研討會，提供專家學者與企業的交流空間。

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