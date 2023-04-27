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少婦網咖產子掐死男嬰起訴 列台中第6件國民法官案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中24歲潘姓女子今年1月3日因懷孕臨盆，直接在網咖包廂內生下1名男嬰，卻情緒不穩涉嫌以掐脖、悶住口鼻方式殺死新生兒，警方到場她僅表示「小孩已經走了」，案發後潘女遭收押，台中地檢署偵結依殺人罪嫌起訴她，移審後已經是台中地院第6件國民法官案件。

檢警調查，潘女未婚，男嬰父親身分不詳，潘今年1月2日搭朋友的車到中區東協廣場的網咖包廂後，隔天3日凌晨突然腹痛緊急聯絡幸姓女友人幫買物資過去，幸女抵達時潘已經生產，地上遍布血跡、羊水，且男嬰已經沒了呼吸心跳。

幸女嚇了一大跳表示不知該如何處理，勸說下潘才主動打電話向鄰近的繼中派出所報案，潘並向警方稱「小孩已經走了」，員警趕赴網咖見潘、幸待在包廂內，並詢問「小孩子呢？」潘才說放在一旁的後背包內。

警方發現，潘女當時連同男嬰遺體、胎盤及臍帶等，先用1個黑色塑膠袋套入，再整包放入後背包，潘第一時間否認殺害子，辯稱是在幫男嬰做CPR急救，蹲在一旁查看有無呼吸等。

由於潘女剛生產完身體不適住院，檢方會同法醫相驗時初步從外觀尚無法確認死因，加上潘女情緒不穩定，起初是朝刑法第274條生母殺嬰罪嫌偵辦，該法條規定，母因不得已之事由，於生產時或甫生產後，殺其子女者，處6月以上5年以下有期徒刑，刑期相對低。

直到隔天1月4日潘女經醫院評估身體無礙出院，檢察官隨即對她複訊，認定她並非有不得已事由，卻仍對兒子痛下殺手，也清楚自己的行為將釀新生兒死亡，改依刑法第271條殺人罪嫌將她向法院聲押禁見獲准。

檢方經3個多月偵查，法醫解剖也認定男嬰有遭掐脖、悶住口鼻致死等行為，據了解潘女對於客觀行為說詞不清，一再辯解自己當下沒有意識等，檢方偵結仍依殺人罪嫌起訴她，移審法院後，已經是台中地院第6件國民法官案件。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官

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