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登山女神曾格爾勾搭富商人夫陳坤保 正宮加告4罪
「登山女神」曾格爾與已婚富商陳坤保泡湯開房間，遭陳妻岳啟儒求償200萬元，兩女接連隔空喊話，引發外界熱烈討論。岳女透過律師表示，為維護自身權益並實現社會公理正義，今天已前往台北地檢署，對曾格爾及父親曾國良遞狀提告偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4項罪名。
曾格爾去年底遭正宮岳女發現疑似與丈夫婚外情，兩人手機除有大量曖昧簡訊，曾女也疑似向陳男要贊助。岳女更發現去年8月29日，曾女主動邀約丈夫到三二行館泡湯疑似發生性行為，因此依侵害配偶權向士林地院提告民事求償200萬元。
曾女雖否認與陳男發生性關係，法院筆錄中卻意外洩露出陳男曾證述曾女有摸他下體。曾父則多次受訪力挺女兒，指控岳、陳兩人聯手仙人跳。曾女一度質疑岳女利用自己公關界的人脈，對她發動輿論攻擊，但最後連陳男都承認與曾女有親密接觸並覺得後悔。
岳女委任律師表示，岳女與其公司為維護自身權益並實現社會公理正義，今針對曾格爾、曾國良父女所涉7項犯罪事實，提告偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料共4罪，因當下社會上已充斥著太多的謊言與假象，提告除了保護自身權利外，也希望藉此導正這樣的歪風，避免有心人士繼續用不實與不完整的資訊欺騙或愚弄社會大眾。
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