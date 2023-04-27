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鍋鏟火烤到高溫狠燙生殖器 他被疑黑吃黑活活遭虐死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓、蔡姓、邱姓及董姓男子參與賭博集團，其主管懷疑另名康姓同夥黑吃黑吞掉款項，4人受指示逼問康資金流向並壓去汽車旅館痛毆，還拿燒熱鍋鏟狠燙康的生殖器，康最終遭虐死丟包，一審斥4人凶殘依傷害致死罪各判9年至9年8月，台中高分院今撤銷改判8年至10年6月，仍可上訴。

檢方起訴指出，張、蔡、邱及董2021年8月2日凌晨受李姓主管指示，誘騙康男出來載去汽旅拿繩索、膠帶及浴巾把康手腳捆死，並輪流拿鋁棒、鐵條痛打他身體四肢。

4人甚至學古代酷刑烙印逼供，特地去買鍋鏟用瓦斯爐火烤至高溫，再朝康的身體、四隻及生殖器狠燙，康痛到哀號慘叫最終全身傷痕累累、嚴重內出血。

後來康男被塞進後車廂企圖脫逃，又慘遭4人壓制、摀住口部，結果到另一間旅館時才發現他已經窒息死亡，4人僅向櫃檯稱裡面還有1人就丟包離開，房務人員敲門無回應開門驚見康死在地上。

台中地院一審時，張推卸責任，辯稱是邱壓摀康的嘴巴才害死他，蔡則說不知為何康會死，本來還好好的，董表示自己僅是去查康的帳，僅有邱男一人坦承犯行。

法醫解剖發現，康四肢大片瘀腫、燙傷引起橫紋肌溶解，且阻塞口鼻窒息致死，可認定是遭4人輪番毆打、高溫燙傷，並遭邱以衣物壓摀口鼻致死；另根據對話發現，董男在場匯報稱，康3根手指頭折斷了、他人生完了，更可見其有犯意聯絡。

一審審酌，張、蔡、邱及董輪番施暴，拿燒燙鍋鏟燙康生殖器最終致死，手段殘暴，犯後沒和解去年8月依傷害致死罪判張男、蔡男、邱男及董男，各9年6月、9年8月、9年4月及9年。

案經上訴後，台中高分院二審今撤銷原判決，改依傷害致死罪判張男、蔡男、邱男及董男各8年、8年、8年2月及10年6月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

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