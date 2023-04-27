他不爽討債簡訊被「已讀不回」 2刀刺心殺人判關13年定讞

男子張華邦去年傳簡訊向吳姓男子討債，嗆「信不信我捅你2刀」等，卻被已讀不回；張事後在街頭巧遇吳，雙方拉扯扭打，張拿刀猛刺吳2刀，吳心臟遭刺穿致死，檢方依殺人罪嫌起訴張，一、二審依傷害致死罪判張13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張不滿吳積欠他數萬元遲不歸還，先傳簡訊嗆吳「不要被我遇到、我讓你腦袋開花、不要逼我、信不信我捅你2刀？」，吳已讀不回，認為只是一種恐嚇。

張去年3月15日清晨5時，與另名友人駕車行經台北市林森北路，看見欠債的吳獨自騎車，2人攔下吳，雙方扭打一團，混亂中，張持刀朝吳猛刺2刀，被害人跑到附近檳榔攤求援，受協助送醫，還是宣告不治。

檢方偵辦後，將張、張的友人一併列為被告偵查，依殺人重罪起訴張，至於張的友人在一旁助陣，檢察官認為友人也有動手，依較輕刑度的傷害致死罪起訴。