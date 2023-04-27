台男涉掐死馬籍女大生、出庭認錯辯加工自殺 法院裁延押2月

31歲陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，辯稱「兩人約好一起長眠」承認加工自殺罪，日前陳在法庭上認錯，「我和女友都缺乏和父母溝通...」請求交保。士林地方法院裁定陳柏諺從今年5月1日羈押延長2月。

陳柏諺日前當庭說「我錯了」，還說「我和女友都缺乏和父母溝通，以至於父母不了解我們想做的夢想...」遭法官制止，請他再具狀表示想法。陳仍希望停止羈押盼能交保，跟父母一起住，每周2天到警局報到。

法院裁定指出，陳第一次延長羈押期間及屆滿，4月18日訊問時雖否認殺人犯行，但依卷證證人、員警證述，IG帳號對話紀錄、警方秘錄器、一卡通MONEY電支帳號會員交易明細、法醫解剖報告、數位鑑識報告等，認定陳犯嫌重大，殺人罪為最輕本刑10年以上徒刑，且其對案情供述避重就輕，重罪常有逃亡高度可能，陳在犯後回住處欲跳樓、服用安眠藥，認為確實有規避審判及後續刑罰執行情狀，認為有逃亡之虞羈押原因仍存在。

合議庭考量，陳設殺人犯罪手段殘忍，對被害人家屬造成難以抹滅重大傷害，兼衡國家刑事司法權之有效行使、被告人身自由之保障，若採取較輕微強制處分，顯難進行審判，認有繼續羈押必要性，自今年必要不足以擔保本案後續審理程序，自今年5月1日羈押延長2月。