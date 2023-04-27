快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

全台第二大蛋商「萇記」賣發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱「過期不代表腐敗」。一審依食品安全衛生管理法判李3年徒刑，萇記處罰金2500萬元；案件上訴，台灣高等法院今加重判李3年6月徒刑，萇記維持罰金2500萬元，沒收4072萬元犯罪所得。

萇記曾是全台第二大雞蛋商，李春明、李智堯父子為減少蛋品退換貨及發霉長蟲報廢損失，2011年起回收過期及被退貨的盒裝雞蛋，重新印製日期後賣給賣場，還將發霉、長蟲蛋打成蛋液裝桶，用新鮮蛋液覆蓋掩飾賣給業者。

李春明（61歲）稱過期不代表食物已腐敗不能吃，發霉、長蟲蛋則是雞場產生的汙染，內容物還是好的，打成蛋液出售是業界常見做法。一審審理時，父子只坦承詐欺取財、偽造文書，否認違反食安法；李智堯稱對於蛋液販售沒有決定權。

一審擔任專家證人的毒物專家、腎臟科醫師顏宗海表示，買完蛋後一定要在期限內食用完，如在保存受到微生物感染，民眾吃到就容易增加罹患急性腸胃炎風險；一般常見蛋裡汙染的微生物是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌或綠膿桿菌，食用到的話會增加食物中毒、急性腸胃炎的風險，一般人會輕微嘔吐、腹痛、腹瀉，抵抗力較不好的人或老人或幼兒，也可能增加敗血症風險。

一審認為李春明父子明知逾期、變質或腐敗的蛋品、蛋液對人體有害仍賣給店家，造成商家重大損失、消費者心理恐慌；李春明犯4次販賣逾有效日期食品罪，判3年徒刑；李智堯判刑1年6月，父子經營的萇記蛋品、泰頂山農產品公司一審也被各處罰金2500萬元、100萬元。

案件上訴，高院審理期間，李春明律師曾表示，3個營業所各有生產工廠，時間並不一樣，原判決全引用檢察官的起訴書，沒有反應事實，並指李不是故意要收售劣質蛋，而是運送過程中蛋殼有破碎，才要改標。

律師說，李不是刻意變賣、賺黑心錢，還指一審找醫師顏宗海當專家證人，質疑顏「沒有專業」，且1顆蛋究竟能放多久？農委會、衛福部都沒有統一標準，既然沒有實驗，何以超出蛋商自訂的保存期限就有問題？一箱雞蛋中難免有幾顆會有霉斑，但不代表其他雞蛋就受汙染。

高院今依3人以上犯詐欺等罪加重判李春明3年6月徒刑、李智堯1年9月徒刑，萇記蛋品、泰頂山農產品公司維持判處各2500萬元、100萬元罰金，沒收4072萬餘元犯罪所得。

萇記泰安蛋品公司賣過期、發霉和長蟲蛋，負責人李春明稱是業界慣例，二審今判李3年6月徒刑。本報記者／翻攝
萇記泰安蛋品公司賣過期、發霉和長蟲蛋，負責人李春明稱是業界慣例，二審今判李3年6月徒刑。本報記者／翻攝
全台第二大蛋品供應商萇記公司，把發霉蛋、長蟲蛋打成蛋液，賣給食品加工廠。圖／檢調提供
全台第二大蛋品供應商萇記公司，把發霉蛋、長蟲蛋打成蛋液，賣給食品加工廠。圖／檢調提供

延伸閱讀

遺產訴訟二審勝訴 張國煒：大家都是一家人

永豐控前總經理張晉源背信案 一審判無罪

中信國寶弊案二審辜仲諒維持無罪 朱國榮加重判16年判決理由曝光

二審勝訴可獲逾140億 張國煒：大家都是一家人

相關新聞

土城槍擊案少年槍手惹議 刑事責任年齡下修是解方嗎？

近日，新北市土城區接連發生槍擊案，警方先後逮捕四名15歲至17歲的槍手與共犯，引發輿論譁然。更有大學講師因此提出刑事責任年齡下修的建議，然而通篇論述卻令人困惑。

全台第二大蛋商「萇記」賣發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑！

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱...

登山女神曾格爾勾搭富商人夫陳坤保 正宮加告4罪

「登山女神」曾格爾與已婚富商陳坤保泡湯開房間，遭陳妻岳啟儒求償200萬元，兩女接連隔空喊話，引發外界熱烈討論。岳女透過律...

陳致中洗錢被判1年要入監 負責執行的雄檢說話了

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中，被控協助母親吳淑珍隱匿龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，還透過海外帳戶洗錢，最高法院...

少婦網咖產子掐死男嬰起訴 列台中第6件國民法官案

台中24歲潘姓女子今年1月3日因懷孕臨盆，直接在網咖包廂內生下1名男嬰，卻情緒不穩涉嫌以掐脖、悶住口鼻方式殺死新生兒，警...

鍋鏟火烤到高溫狠燙生殖器 他被疑黑吃黑活活遭虐死

台中張姓、蔡姓、邱姓及董姓男子參與賭博集團，其主管懷疑另名康姓同夥黑吃黑吞掉款項，4人受指示逼問康資金流向並壓去汽車旅館...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦