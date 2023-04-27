全台第二大蛋商「萇記」賣發霉長蟲蛋 老闆父子二審加重判刑！

萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售，把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出，全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告，負責人李春明辯稱「過期不代表腐敗」。一審依食品安全衛生管理法判李3年徒刑，萇記處罰金2500萬元；案件上訴，台灣高等法院今加重判李3年6月徒刑，萇記維持罰金2500萬元，沒收4072萬元犯罪所得。

萇記曾是全台第二大雞蛋商，李春明、李智堯父子為減少蛋品退換貨及發霉長蟲報廢損失，2011年起回收過期及被退貨的盒裝雞蛋，重新印製日期後賣給賣場，還將發霉、長蟲蛋打成蛋液裝桶，用新鮮蛋液覆蓋掩飾賣給業者。

李春明（61歲）稱過期不代表食物已腐敗不能吃，發霉、長蟲蛋則是雞場產生的汙染，內容物還是好的，打成蛋液出售是業界常見做法。一審審理時，父子只坦承詐欺取財、偽造文書，否認違反食安法；李智堯稱對於蛋液販售沒有決定權。

一審擔任專家證人的毒物專家、腎臟科醫師顏宗海表示，買完蛋後一定要在期限內食用完，如在保存受到微生物感染，民眾吃到就容易增加罹患急性腸胃炎風險；一般常見蛋裡汙染的微生物是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌或綠膿桿菌，食用到的話會增加食物中毒、急性腸胃炎的風險，一般人會輕微嘔吐、腹痛、腹瀉，抵抗力較不好的人或老人或幼兒，也可能增加敗血症風險。

一審認為李春明父子明知逾期、變質或腐敗的蛋品、蛋液對人體有害仍賣給店家，造成商家重大損失、消費者心理恐慌；李春明犯4次販賣逾有效日期食品罪，判3年徒刑；李智堯判刑1年6月，父子經營的萇記蛋品、泰頂山農產品公司一審也被各處罰金2500萬元、100萬元。

案件上訴，高院審理期間，李春明律師曾表示，3個營業所各有生產工廠，時間並不一樣，原判決全引用檢察官的起訴書，沒有反應事實，並指李不是故意要收售劣質蛋，而是運送過程中蛋殼有破碎，才要改標。

律師說，李不是刻意變賣、賺黑心錢，還指一審找醫師顏宗海當專家證人，質疑顏「沒有專業」，且1顆蛋究竟能放多久？農委會、衛福部都沒有統一標準，既然沒有實驗，何以超出蛋商自訂的保存期限就有問題？一箱雞蛋中難免有幾顆會有霉斑，但不代表其他雞蛋就受汙染。