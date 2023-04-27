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國產建材內線交易案 前董座林孝信父子共3人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市公司、預拌混凝土大廠國產建材前董事長林孝信，於2019年處分子公司國產實業的孫公司福建水泥及2020年買回國產庫藏股，法定禁止內部人交易期間，涉嫌與次子林建涵和董事林泰宏3人內線交易，台北地檢署今依違反證券交易法將3人起訴，但因3人均繳已回犯罪所得，檢察官於是向法院建請減輕其刑。

創立於1954年的國產建材，是國內預拌混凝土龍頭企業，除預拌混凝土、水泥、營造、建材外，更將觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。

2019年9、10月間，林孝信等3人得知國產實業將處分福建水泥資產後，涉嫌於同年9月23日重大消息時間點明確後，自9月23日至10月14之間，買進國產股票。另外，2020年間國產有減資計畫，並因應疫情研議買回公司庫藏股，因此於同年3月5日時間點確定後，分別自3月9至17日間買股。

檢方查出，林孝信於2019年9月23日至10月14日止，藉由買進國產股票擬制性獲利245萬2120元，林泰宏於2019年9月27日擬制性獲利則為1萬9300元。至於國產庫藏股部分，林孝信虧損38萬2293元，無犯罪所得，林建涵擬制性獲利僅106元。

另外，中興保全董事、國際票券負責人魏啟林、林孝信胞妹林富美、國產董事張世宗、前國產董事張明吉等22人，則因罪證不足獲不起訴。

國產建材前董事長林孝信（右）、次子林建涵（左）及董事林泰宏3人，涉嫌內線交易遭北檢起訴。記者林俊良／攝影
國產建材前董事長林孝信（右）、次子林建涵（左）及董事林泰宏3人，涉嫌內線交易遭北檢起訴。記者林俊良／攝影

林孝信

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