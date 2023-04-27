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虐貓茶茶案兇嫌躲出庭 呂秋遠：盼成虐待動物入獄首例
你還記得茶茶案嗎？2年前一名恐怖情人為求復合，竟涉嫌凌虐與前女友飼養的貓「茶茶」，並將過程拍影片傳給對方。昨天合議庭審理，他卻搞失聯。律師呂秋遠在臉書表示，正義不知道會不會到，但是看來還在遲到。「我們只希望，他會成為第一個，因為虐待動物而入獄服刑的被告」。
2021年8月17日，新北市黎姓男子和前女友爭吵後，涉嫌凌虐飼養的虎斑貓「茶茶」逼前女友回家。不但以傘、棍子追打貓，甚至關籠用滾水澆灌。黎男傳影片給前女友，並恐嚇「見你一次砍你一次」。「茶茶」經一群好心人救出後送醫，11天後仍不幸死亡。
呂秋遠說，茶茶案昨天再度開庭，已經是合議庭審理，準備訊問證人，也就是本案的告訴人。三名法官、律師、告訴人準時到法庭，希望可以釐清黎男虐貓等的犯罪事實。黎姓男子卻沒出現，先是回覆書記官記錯時間在趕來的路上，到後來乾脆不接電話。
呂秋遠說，於是他們建議法官，下次開庭，準備對黎男拘提，拘提不到就通緝。法官同意了。只是，下次開庭是6月21日，又得要等2個月。正義不知道會不會到，但是看來還在遲到。「我們只希望，他會成為第一個，因為虐待動物而入獄服刑的被告。也願所有虐待動物的人，都能一路好走，這是我，僅剩的溫柔」。
網友說，「到底是多心虛才不敢出來面對，到底是多自卑才只敢挑比自己弱小的對象施暴」、「律師法官大家這麼辛苦都是為了教化後人，讓後續的動物不受惡人傷害，讓惡人知道自己不只有惡還很蠢⋯⋯不枉又惡又蠢的人親身示範傷害動物一點不酷」、「讓他成為通緝犯」、「所有的生命都應該被尊重，你可以不喜歡牠，但是不可以欺負牠」、「希望正義只是遲到，不是不到」。
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