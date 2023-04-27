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陳致中洗錢被判1年要入監 負責執行的雄檢說話了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中，被控協助母親吳淑珍隱匿龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，還透過海外帳戶洗錢，最高法院昨依洗錢罪判陳致中1年徒刑定讞，近期將入監；北檢已囑託高雄地檢署代為執行，雄檢今表示收到函文後將依法進行入監執行程序。

扁家涉入龍潭購地、南港展覽館等弊案，吳淑珍擔心犯罪所得被發現，被控指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。

黃睿靚2006年12月21日在陳致中陪同下，於瑞士美林銀行開立「Sorbona」、「Sorbona2」帳戶，吳景茂隔年依吳淑珍指示，將龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，共美金859萬餘元，匯入「Sorbona」帳戶；陳致中再由「Sorbona」帳戶轉帳美金1000萬元至「Sorbona2」帳戶。

吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年、兒子陳致中判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，宣告緩刑4年。

最高法院昨撤銷吳淑珍有罪部分，發回更審，但駁回陳致中、黃睿靚的上訴，陳致中判刑1年、黃睿靚10個月徒刑、緩刑4年定，陳致中得入獄，並通知檢方啟動防逃機制。

全案是由台北地檢署偵查起訴，但陳致中戶籍、住居所地都在高雄，為了確保執行，昨天判決出爐後北檢已囑託高雄地檢署依法執行，雄檢收到囑託函文後，將立即分案辦理，執行入監程序。

至於是否啟動防逃機制，依據法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」，適用要點的案件，為經法院判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑確定，陳致中僅判刑1年，不符合防逃要點的重罪。

不過，該要點也准許檢察官認為有確保執行必要時，可指揮警察機關派員對受刑人掌握動態，若根據掌握的觀察及動態結果，認為受刑人有逃匿之虞時，應即報請指揮的檢察官作適當處置。若有相當理由確認受刑人要逃亡，則可逕行拘提。

陳致中。圖／聯合報系資料照片
陳致中。圖／聯合報系資料照片

陳致中 吳淑珍 受刑人

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