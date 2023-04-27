買票、送人蔘 台南佳里區東寧里長賄選 判刑1年10月

台南佳里區東寧里長陳福全去年年底選舉期間，交付2000元給李姓選民，也透過陳姓樁腳發放每戶2000元給丁姓選民一家三口，還有選民收到西洋蔘等物，台南地院認陳犯公職人員選罷法交付賄賂罪處1年10月，褫奪公權3年，緩刑4年，並向公庫支付16萬元。

檢調調查，台南佳里區東寧里長陳福全基於預備對於有投票權之人交付賄賂，或對於有投票權之人交付賄賂，包括去年10月間參選期間，將西洋蔘片1包（約800元)交給楊姓婦人；11月間將1000元交給陳姓樁腳，約定投票日，投票圈選陳福全外，陳當場也將5000元交給樁腳，轉交楊姓、黃姓及丁姓3名選民；11月22日晚間，陳福全將2000元交給李姓婦人，轉交給有投票權的兒子，但她尚未轉交賄賂給兒子。

此外，陳福全與陳姓樁腳共同基於對有投票權之人交付賄賂而約其投票權一定行使，去年11月間，陳福全將4000元交給樁腳，授意樁腳以每戶2000元，發放現金給有投票權的楊姓、黃姓2人，均投票圈選陳福全。

陳姓樁腳11月間，陸續各將每戶2000元的賄賂交予有投票權人楊婦、黃男，約使兩人及同戶內有投票權的家屬於投票日時，均投票圈選陳福全。陳福全11月間，將1000元交給陳姓樁腳，授意他轉交給其戶內有投票權人丁婦，約使她投票日時，投票圈選陳福全。

陳福全及陳姓樁腳2人於偵查及審理時坦承犯行，深表悔悟，與相關證人及其扣押人蔘等證物相符，法官認事證明確，應依法論科。

台南地院認為，陳福全既投身參選台南市第4屆佳里區東寧里里長選舉，卻不思以正當方式競選，自行行賄及請託陳姓樁腳為他行賄，樁腳則僅因個人情誼或小利，輕忽法紀，對於有投票權人交付賄賂，且因一時貪念而收受賄賂，兩人所為均敗壞社會選風，破壞民主制度的完善及公正性。

法官認陳福全共同犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪處1年10月，褫奪公權3年，緩刑4年，並向公庫支付16萬元。陳姓樁腳犯有投票權人收受賄賂罪處3月，褫奪公權1年，又共同犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，處1年7月，褫奪公權2年，均緩刑3年，並向公庫支付6萬元。