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基隆男欠繳28萬 執行署查封中和路房產 底價341萬首拍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

法務部執行署宜蘭分署基隆行政執行官辦公室5月1日將舉辦不動產拍賣會，物件有基隆市中山區及仁愛區、新北市雙溪、瑞芳、金山多筆不動產。其中基隆中山區中和路168巷一棟華廈4樓房屋，屋主積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬餘元遭查封，以底價341萬第一次拍賣。

行政執行官鄧順生說，基隆市一位男子積欠稅款、健保費及罰鍰等共28萬餘元，名下基隆市中山區中和路168巷11弄17號4樓建物經宜蘭分署查封，5月1日上午11時在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），以底價341萬元進行第一次拍賣。該建物含增建共約26坪，平均每坪為13萬餘元，有3房、1廳1廚、2衛浴、前後陽台，為拍定後點交物件。

為使法拍資訊更透明化，經徵得義務人同意後，宜蘭分署24日推出基隆地區法拍屋首次帶看服務，由分署長吳廣莉、行政執行官、書記官會同移送機關財政部台北市國稅局人員等於拍賣地點集合有興趣民眾至法拍屋內查看屋況，吸引不少民眾到場觀看。

據當天現場看屋的民眾表示，屋況還可以，價格再低一點會考慮，希望可以多辦幾場，讓大家都有機會參加。

另外，新北市金山區頂角段竹子山腳小段65地號約2萬8163坪土地，本次以底價7100萬元、每坪約2522元價格進行第一拍。

執行官鄧順生表示，以往法拍屋因無法入內查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有些疑慮，為使拍賣資訊更透明，在徵得義務人同意後，會由執行人員帶民眾入屋觀看，經由親身體驗法拍屋實況後，再決定是否投標，此作法更能保障民眾權益並促成拍定。

但因法拍屋帶看，仍需考慮義務人之感受及意願，目前僅限於法務部行政執行署查封空屋及義務人同意案件。

宜蘭分署定期於每月第一周周二下午3時舉辦聯合拍賣會，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）

基隆中山區中和路168巷一棟華廈4樓房屋，屋主積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬餘元遭查封，以底價341萬第一次拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供
基隆中山區中和路168巷一棟華廈4樓房屋，屋主積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬餘元遭查封，以底價341萬第一次拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供
基隆中山區中和路168巷一棟華廈4樓房屋，屋主積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬餘元遭查封，以底價341萬第一次拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供
基隆中山區中和路168巷一棟華廈4樓房屋，屋主積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬餘元遭查封，以底價341萬第一次拍賣。圖／執行署宜蘭分署提供

基隆 法拍

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