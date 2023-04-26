議員蔡淑君涉賄選今開庭 否認犯罪笑稱共犯「還不一定支持我」

國民黨籍新北市議員蔡淑君因涉及賄選，去年12月被新北地檢署依選罷法起訴，另向新北地方法院民事庭提起當選無效之訴。新北地方法院刑事部分今開準備庭，蔡淑君與藍姓社區主委、董姓廠商均全部否認犯罪，蔡淑君更笑稱「我還懷疑藍主委是不是支持我」，強調只是選民服務，不是賄選。

檢方指控，蔡淑君因上屆得票較前屆落後，且選區有新人出面，認為選情緊繃，涉嫌與長期經營林口營造工程、有與議員配合需求的董姓營造公司負責人，以及為即將到來的社區委員改選而力求表現的藍姓社區主委一起，由營造商提供給藍姓社區主委所在的社區鋪設65坪的地坪，施工費高達62萬餘元，蔡淑君並在鋪好後參與啟用儀式，還拍照並將照片與感謝狀貼在社區電梯布告欄中。

另外蔡淑君又找到林口國宅的管理委員會，出資9至18萬元不等，請廠商到社區內剪修樹木與植栽，並在抽到候選人3號次後，在管委會舉辦區權人大會中，公開稱「是否覺得光線變好了？這次社區樹木的修剪都是我贊助，廠商與我關係很好，所以修剪樹木都不會收錢，免費贊助給社區...」，並以「現在是選舉期間，不應該講選舉語言...願意當大家之靠3（山）」並做出3號手勢，企圖以此向社區住戶賄選。

新北地院今天下午2時30分開準備庭審理，蔡淑君因議會遲到，她否認檢方起訴所有犯罪，稱當時董姓社區主委確實有帶著公文找上她，希望她幫忙地坪整修，她並沒有馬上答覆，是後來董姓廠商找她，兩人剛好約在社區對面，有提到工程，就一起去現場看了。

「當下沒有談到費用，後來董姓廠商傳訊給她，說願意免費施作，因為公司常常做公益」，並稱也沒有討論到要參加啟用儀式，她是受邀去看工程完工狀況，且事先不知會有感謝狀，也不知會貼到社區電梯公告欄，稱「我沒有選情告急」，還笑稱「我還懷疑藍主委是不是支持我的，哈」。