男三次拒酒測、無照駕駛欠繳87萬 查封透天厝前急繳清
52歲歐姓男子騎機車，三度拒絕高雄警方酒測，加上無照駕駛及其他交通罰鍰，累計欠繳87萬多元，經移送執行署高雄分署強制執行，委託台南分署預定5月4日查封他在台南歸仁區持分透天厝，歐男父親得知後今天下午趕忙抱著現金到高雄分署代為繳清。
台南分署指出，歐男前年11月間、去年7月間、9月間前後遭高雄市警局旗山分局員警攔檢，因拒絕接受酒精濃度檢測，他因10年內第3次以上違反道交條例第35條第4項規定，高雄市交通局逐次加倍裁罰，從第一次18萬元，第二次36萬元，再到第三次54萬元，光是拒絕酒測罰鍰即高達108萬元。
其中，去年9月間騎機車拒酒測，連同駕照經吊銷仍駕駛機車，高市交通局一次就裁處罰鍰54萬9000元。再加上其他交通罰鍰，合計欠繳87萬3800元，經移送高雄分署強制執行，並查出歐男位在台南歸仁區有棟持分透天厝。
高雄分署委託台南分署代為查封，執行人員立即函請地政機關辦理查封登記，歐男家人得知後，電話了解其欠款的情形，執行人員告知訂於下月4日至現場查封房屋。歐父今天下午攜帶現金至高雄分署，代替兒子繳清全部罰鍰。
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