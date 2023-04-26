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陳致中面臨解職！民進黨將少一席 議會：無補選及遞補問題
前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中判刑定讞面臨解職，高雄市議會表示，收到行政院來函後將依法解除陳致中的議員職權，另依地方制度法及公職人員選罷法，沒有補選及遞補問題。
高雄市議會議員席次共65席，民進黨27席、國民黨29席，無黨及第三勢力9席，藍綠皆未過半。陳致中若被解職且無遞補，民進黨將減為26席，不過若加上親綠席次，綠營還是具備多數優勢。
高市議會表示，依據地方制度法第79條第1項第4款規定，陳致中因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權。若收到行政院解除職權函，依法辦理。
高市議會祕書長黃錦平說，依據地制法，單一選區超過半數出缺才會進行補選，前鎮、小港選區議員共八人，所以要超過五人出缺才會有補選問題。
高雄縣、市議會過去曾發生童燕珍遞補林武宗，林義迪遞補朱信強等案例，不過陳致中案未涉及賄選相關事件，情況不同。高市議會解釋，依據公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，陳致中案的判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題。
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