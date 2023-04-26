遭判刑入獄面臨解職 陳致中發聲：打斷手骨顛倒勇
高雄市議員陳致中判刑定讞即將面臨解職命運，今天下午正式發出聲明表示，很難過無法完成鄉親託付，謝謝大家關心，他將會「打斷手骨顛倒勇」，永遠跟基層鄉親站在一起，繼續為高雄打拚，為台灣奮戰的心永遠不變。
得知判刑定讞後，陳致中第一時間沒有回應外界詢問，下午正式發出聲明。他表示，「生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去！致中最難過的是受到鄉親的託付，但地方的建設、鄉親的需求還未完全達成！謝謝大家的關心，也請大家放心，致中永遠跟基層鄉親朋友站在一起，為高雄打拚、為台灣奮戰的心永遠不變！」。
今年44歲的陳致中已經擔任三屆議員，2010年高雄縣市合併後當選第一屆議員，2011年因偽證案判刑3個月，第一次被解除高雄市議員職務，同年宣布參選前鎮小港區立委，最後落敗。2018年再度參選高市議員高票當選，參選期間，父親陳水扁賣力助選，去年陳致中再度以最高票（1萬8545票）順利連任。
陳致中早年曾發生「妮可事件」，近年加入民進黨正國會系統，消息一出，黨內人士都感到十分震驚，不知如何安慰他。綠營人士說，陳致中選民服務認真，議會問政品質也受肯定，總結來說是個認真又盡職的議員，不然怎會拿第一高票，這下判刑確定，國民黨應該沒話說了。
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