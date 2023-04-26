欠稅3千萬男子躲20年 執行官連開3門鎖拘提到案

雲林縣麥寮鄉許姓男子2003年欠國稅3千萬餘元，執行拍賣其土地抵繳659萬元後許男即四處躲藏，行政執行署嘉義分署多年追查昨天終於找到藏匿處，通知警察協助，經鎖匠開啟3道門鎖後，發現許男與妻女躲藏在內室中，即執行拘提帶回分署後，經嘉義地方法院裁定管收。嘉義分署表示，修法後，欠稅大戶其追溯期不止20年，不要心存僥倖。

嘉義分署表示，年約68歲的許男與配偶黃女領取征收魚塭等補償費9202萬元，但1991年沒有申報年度綜合所得稅，國稅局補徵綜所稅1777萬餘元及罰鍰1297萬餘元，共計3074萬餘元，並移送嘉義分署強制執行。

執行官調查發現許男在稅單送達後，從帳戶提領金額超過663萬元，卻不是用來繳納欠稅且資金流向不明，有隱匿、處分財產情事。許男從事蛤蜊養殖，一季有150萬元的收入，每年可分得經營淨利之70%，雲林縣政府也將養殖的補償金直接匯入許男配偶黃女帳戶內，都可證明許男應有能力履行義務。

嘉義分署多次通知許男報告財產或繳納但他都不理會，執行人員到他住處時也避而不見，家屬推諉不知去向。執行人員分別在2021年10月及2022年9月2度持拘票拘提許男未獲。執行人員鍥而不捨查到許男可能仍藏匿在住處，昨天到住處按門鈴並呼喊，沒有人回應，推測許男極有可能還躲藏在屋內，於是通知警察到場協助，並找來鎖匠連開3道門鎖後，果然發現許男與其妻女躲藏在內室中，當場執行拘提將許男帶回分署。