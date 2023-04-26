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永豐控前總經理張晉源背信案 一審判無罪

中央社／ 台北26日電

永豐銀總經理張晉源被永豐金、永豐銀指控背信，永豐向台北地方法院提起刑事自訴。一審北院今天認定罪證不足，判決張晉源無罪。可上訴。

由於張晉源曾揭發永豐金「三寶超貸案」，而被外界稱為「吹哨者」（指揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當行為的人），因此備受矚目。

永豐金控與永豐銀行民國108年間表示，張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金、永豐銀向台北地方法院提起刑事自訴，控告張晉源違反金控法、銀行法背信等罪。

台北地方法院開庭期間，法官曾詢問雙方有無和解可能，張晉源表示，無意願和解；永豐銀則說，依法提告是為了維護公司治理，確保股東權益，與張晉源「吹哨者」身分無關。

張晉源指出，出售FENB當時是有三家競爭，這起招標案，是由董事會開會討論通過的交易案，「如果不同意，就不要核准」，怎麼會在核准後，交割後，認列收入後，也認列獲利後，然後控告他背信說「其實它可以賣更高」。

張晉源曾發出聲明指出，為報復揭弊者，永豐可以將超額獲利誣指為賤賣，假若得逞，日後無人敢揭弊，金融犯罪將橫行無阻，國家經濟岌岌可危，他將為公平正義奉陪到底，絕不退縮。

永豐銀強調，FENB可能遭低賣與張晉源「吹哨者」身分並無關聯，且FENB疑似遭賤賣事發時間，遠早於張晉源的吹哨行為，兩者不能混為一談。

永豐銀指出，經董事會充分討論後，為顧及公司及股東權益，才提起刑事自訴案，就是希望透過司法機關的公權力，釐清相關事實及應負責任；張晉源未於董事會中充分揭露FENB高達6928萬餘美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，導致交易價格被低估，造成公司損害。

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