顏寬恒賣沙鹿豪宅4541萬 檢方查出助理拿錢給買家假交易

前立委顏寬恒在前年底立委補選期間，被爆出沙鹿區自立路的豪宅涉嫌竊佔國土，後來顏落選後，將該豪宅以市價五折價格4541萬元，買給澤序空間設計公司，不過檢調查出，買房價金全都是苑裡公司負責人林進福所出，認定是涉嫌偽造文書的「假買賣」。

檢調指控，顏寬恒與林進福是多年好友，林除了擔任顏立法院助理之外，也是苑裡營造公司的負責人，而林也是顏位於沙鹿區自立路豪宅的起造人，但顏為家族人員、往訪賓客、車輛進出的隱私、安全，涉嫌在國有土地上，鋪設通行車道、建築大門、警衛室，還架設圍籬。

該沙鹿豪宅從2017年10月5日完工後，以管制人車進出方式，阻絕一般民眾進入國有地，竊佔國有土地面積達1097.14平方公尺。另外，顏寬恒胞弟顏能賢位於南屯區的招待所，也涉嫌竊佔國有地140平方公尺。

檢調發現，因兩起竊佔國土案，在前年底的立委補選選戰中，吵得沸沸揚揚，顏寬恒為避免後續爭議，將沙鹿豪宅以4541萬元價格，賣給澤序空間設計公司，實際上的買賣價金，全部都是與顏有深厚交情的林進福所出。

檢方認定，顏寬恒、林進福以「借款」形式，將買屋價金4541萬元，「借」予澤序公司張姓負責人，再由張以相同金額，向顏寬恒買入沙鹿區豪宅的土地、建物，委由不知情代書，在去年1月19日，前往清水地政事務所，以「買賣」為原因，移轉登記到澤序公司名下，