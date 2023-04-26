陳致中洗錢坐牢理由出爐 掩蓋南港展覽館、龍潭購地犯罪所得

國務機要費在綠營強力修法除罪後，前總統陳水扁等7人去年獲判免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年、兒子陳致中判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，宣告緩刑4年；最高法院今撤銷吳淑珍有罪部分，發回更審，但駁回陳致中、黃睿靚的上訴，陳致中判刑1年定讞得入獄，通知檢方啟動防逃機制。

最高法院指出，更二審判決參酌陳致中、黃睿靚於一審的認罪表示及案內其他證據資料，足以認定兩人為了掩飾龍潭購地案、南港展覽館案的重大犯罪所得而洗錢，具有主觀犯意，並於判決中詳細說明認定的事實證據和理由，逐一論述駁回兩人事後否認犯行的各項辯解，沒有違背經驗與論理法則，陳致中、黃睿靚上訴任意指摘更二審並無證據證明兩人認罪的自白為事實，並非合法上訴第三審的理由。

陳致中、黃睿靚上訴以刑事訴訟法第455條之7「法院未為協商判決者，被告或其代理人、辯護人在協商過程中之陳述，不得於本案或其他案件採為對被告或其他共犯不利之證據」為由，主張本案未為協商判決，兩人的認罪答辯不得作為證據，但最高法院指出，陳致中、黃睿靚不是在協商程序認罪，不適用相關規定。

陳致中、黃睿靚上訴認為兩人3次減刑均應減至二分之一，意指更二審只能判10月又15日以下的刑度，最高法院表示，更二審針對陳致中、黃睿靚的量刑，未逾越刑法減刑的幅度，此部分屬於法院行使刑罰裁量職權的範圍，駁回兩人上訴。

至于吳淑珍就南港展覽館案犯罪所得犯洗錢罪部分，更二審認為吳淑珍能到庭，卻沒有正當理由就不到庭，為一造辯論依洗錢罪判刑2年；最高法院認為，根據高雄長庚醫院去年3月22日診斷證明書記載吳淑珍的病情，及更二審審理期間新冠肺炎疫情的變化，吳淑珍是否因疾病而不能到庭，此部分有疑慮。