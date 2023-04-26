男報關「竹筷」走私市值千萬中國香菇 獲輕判緩刑

張姓男子自香港以竹筷、金紙等名義，進口21公噸、市值2000萬元中國乾香菇，偽裝成台灣香菇販賣，幸遭海關人員開櫃查獲。高雄地院考量張男犯後態度良好，輕判緩刑2年。

高雄地方法院審理時，考量張男坦承犯行，且走私物品未流入市面即遭海關人員查獲，造成危害較輕，據此依懲治走私條例判處有期徒刑6個月，緩刑2年。

判決指出，在雲林開設貿易公司的張男民國109年與2名身分不詳男子合作，打算自香港進口香菇，再偽裝成台灣香菇販售賺取暴利。但依海關進口稅則，一次私運原產地為大陸地區，且重量超過1000公斤或完稅價格超過新台幣10萬元者，屬於行政院依懲治走私條例規定公告的「管制物品管制品項及管制方式」所列管制進口物品，不得私運進口。