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高中生蝦皮賣「陽性快篩」賺零用錢 9買家詐保88萬被法辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元，其中3人是保險業務員，查獲A少年、B少年、買家等11人依詐欺、偽造文書、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

警方調查，就讀桃園市某高中17歲A少年，去年10月交付約20組快篩試劑給確診同學B少年「製造」陽性快篩盤，再透過蝦皮賣場販售，標榜「陽性快篩」、「請假好幫手」，每個開價1千元，在桃園面交賣出13個。

9人購買陽性快篩盤，含分任不同保險公司業務員的36歲黃姓男子及38歲張姓、39歲王姓女子，視訊看診時在鏡頭前秀出陽性快篩盤，被通報確診後，向4、5家保險公司申請理賠；確診理賠3至8萬元不等，每人保單內容及投保家數不一，最多獲15萬元。

金管會保險局當月接到民眾反映網路販售陽性快篩盤，向台北地檢署檢舉。刑事局偵七大隊第一隊追查，當月31日在桃園約A少年面交，帶回偵詢；今年2月至本月通知B少年，在台北、新北、桃園拘提黃等9名買家。

A少年、B少年稱平分獲利，只是好意讓買家方便請假，不知會詐保，警詢後函送桃園地方法院少年法庭；9人均坦認借此申請理賠被移送，檢方命5至10萬元交保。

男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／攝影
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／攝影
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／攝影
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／攝影
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝
男高中生A透過確診新冠肺炎的男同學B，取得陽性快篩盤上網賣出13個獲1萬3千元，刑事局追查9名買家借此詐領保險金共88萬元。記者李奕昕／翻攝

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