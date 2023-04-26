顏寬恒被控詐領助理費108萬 買瑪莎拉蒂名車、付豪宅雜支

國民黨前立委顏寬恒在上月22日才領表，登記參選台中第二選區立委，未料事隔6天，台中檢調即搜索，帶回顏與其妻陳麗凌，以竊佔、偽造文書等罪，命顏寬恒夫妻以1500萬元交保。檢方指控，顏在擔任立委期間，涉嫌夥同苑裡營造負責人林進福，詐領108萬元助理費用，用於購買瑪莎拉蒂名車、支付沙鹿豪宅守衛、外傭、水電等雜費，認定涉嫌貪汙。

檢方調查，顏寬恒明知立法委員公費助理薪資，由立法院編列預算支應，依法應實質核銷，非屬立法委員薪資之一部分，也不是非對於立法委員個人的實質補貼，屬應如數發予實際遴聘的公費助理的財物， 但顏為獲取不實之助理補助費，與苑裡營造負責人林進福，涉詐領立法院助理費用。

顏寬恒從2018年1月1日至2020年1月31日，以酬金每月4萬元整等不實事項「遴聘異動表」、「聘書」，將該不實異動表及聘書交立法院人事處，使不知情立法院人事處承辦公務員為形式審查後，將林進福登記為顏寬恒所聘公費助理，林領取相關薪資、年終獎金後，連同被告顏寬恒擔任苑裡公司股東「盈餘分配」作為收入，用以扣抵顏寬恒與立委職務無關私人支出。

其中收入支出包括瑪莎拉蒂名車、沙鹿自立路豪宅的水電、保全、外傭薪資，林指示林妻記帳，紀錄「林進福-代收立法院薪資明細表」，據此以製作「顏董代收代付總表」，還在該總表中註明「代收立法院薪資 107/2/5-109/1/15 (林進福)」。