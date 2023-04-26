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陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

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陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國務機要費在綠營強力修法除罪後，前總統陳水扁等7人去年獲判免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年、兒子陳致中判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，宣告緩刑4年；最高法院今撤銷吳淑珍有罪部分，發回更審，但駁回陳致中、黃睿靚的上訴，陳致中判刑1年定讞得入獄，並通知檢方啟動防逃機制。

吳淑珍擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。

黃睿靚2006年12月21日在陳致中陪同下，於瑞士美林銀行開立「Sorbona」、「Sorbona2」帳戶，吳景茂隔年依吳淑珍指示，將龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，共美金859萬餘元，匯入「Sorbona」帳戶；陳致中再由「Sorbona」帳戶轉帳美金1000萬元至「Sorbona2」帳戶。

黃睿靚以寶昌公司名義在開曼群島設立紙上信託公司，並開立2個代號的帳戶，並和陳致中將兩案犯罪所得匯入寶昌公司帳戶；陳致中另透過海外銀行成立Galahad公司並開設2個帳戶，再將寶昌公司帳戶中龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，移轉至Galahad公司帳戶。

事後因短期內上述海外帳戶鉅額資金頻繁流動，引起開曼群島金融情報中心注意，且陳致中、黃睿靚無法有合理說明，經通報後瑞士聯邦檢察署認定有洗錢嫌疑，2008年1月9日查扣、凍結2個紙上信託公司的帳戶資產，共計美金2242萬餘元，並向台灣檢察機關申請司法協助，才因此揭發案情。

更二審認為，陳致中、黃睿靚雖在審理時否認犯行，但吳淑珍龍潭購地案收賄罪、南港展覽館案圖利罪已被判刑確定，陳致中、黃睿靚也曾經坦承犯行，又扁珍涉犯貪汙罪嫌遭訴時，經媒體接連以重大消息大肆報導，兩人理當知悉，卻在此敏感時刻，向銀行人員謊稱資金是黃睿靚父親贈與，撇清與扁珍有關，認定兩人知道資金來源是重大犯罪所得，依洗錢罪分別判陳致中1年徒刑、黃睿靚緩刑。

前總統陳水扁兒子陳致中。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁兒子陳致中。圖／聯合報系資料照片

陳致中 吳淑珍 洗錢

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