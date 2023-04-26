中信國寶弊案二審辜仲諒維持無罪 朱國榮加重判16年判決理由曝光

中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空中信資產3億美金、約近百億台幣，違反金融控股公司法、證券交易法等罪嫌，一審獲判無罪。同案的被告國寶集團總裁朱國榮被控內線交易、炒作龍邦股票案，一審判朱12年4月徒刑；案件上訴，歷經近4年審理，台灣高等法院今維持判辜仲諒無罪，加重改判朱國榮16年徒刑，沒收1億8036萬餘元犯罪所得，可上訴。

辜仲諒涉及的海外百億掏空案，案源與2006年的「紅火案」有關，也是最高檢察署特偵組熄燈前的代表作。檢方指控，辜仲諒等人2004至2007年以旗下資產公司投資不良債權，利用陳俊哲等擔任相關境內外公司負責人、業務承辦人及銀行帳戶有權簽章人，將中信資產層層轉匯，操作13次，計侵占3億美元。

特偵組另指控辜仲諒因中信金控有意併購台灣人壽，以國寶集團的台北市亞洲廣場大樓二樓房產，承作擔保放款，利益輸送給台壽保的法人股東、龍邦國際公司市場派大股東朱國榮，作為朱同意併購案的條件，造成中信一億元的損害；一審判決辜仲諒無罪。

高院指出一審依卷證認為是辜的前妹婿陳俊哲主導掏空案，無法證明辜仲諒知情或與陳共謀，判決認定並無不當；另認定辜等人貸款、承買不動產，交易條件符合商業判斷，沒有不合理之處，故維持辜仲諒無罪。

朱國榮2013年6、7月間聘雇女性友人林桂馨，分別於2014年2月7日至4月8日、2014年11月10日至2015年2月6日、2015年5月26日至8月26日、2016年1月30日至3月25日，利用大量人頭帳戶操作龍邦股票，拉抬龍邦股價。

一審僅認定朱國榮、林桂馨2016年1月30日至3月25日有連續高買犯行，但高院依據證交所提供的交易紀錄，認定兩人製造的相對成交量占龍邦股票市場成交量比重極重，認定兩人四段期間皆有炒股犯行。

另外，朱國榮2015年間得知中信金控將合併台壽保公司的重大消息，使用諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證，高院指出，依實際併擬制所得法計算內線交易獲利達1億6263萬餘元，已達1億元以上。