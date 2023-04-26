網購確診快篩試劑詐領保險金 刑事局逮11嫌送辦

台北地檢署去年10月接獲檢舉有民眾網售陽性確診快篩試劑，疑涉詐領防疫險，便指揮警方逮捕2賣家，並擴大追查8名買家和3名保險員共詐領保險金逾新台幣88萬元，依法送辦。

警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，北檢於去年10月30日接獲金管會保險局檢舉，指有民眾在蝦皮賣場以單價1000元販售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性檢測結果家用快篩試劑，疑藉此詐領防疫險。

北檢獲報後便指揮刑事局、台北市警察局信義、松山、大安分局和苗栗縣警察局通霄分局等單位共辦，於去年10月31日在桃園緝獲2名賣家。

警方隨後持續擴大清查涉持他人確診陽性試劑並向保險公司詐領防疫保險金等相關涉案人員，並分別於今年2月21日、4月24日在雙北和桃園市查獲11嫌，分別為8名買家、36歲黃姓男子等3名保險業務員，共計詐領88萬餘元保險金，單一個案最高金額為15萬元。

經調查了解，上述11嫌並非共犯結構，都是因一時貪小便宜心態所致。

其中，黃男等3嫌為保險業務員，嫻熟保險理賠程序及規定，竟違反防疫規定外出並持不實陽性快篩試劑申請防疫險理賠金，嚴重危害社會治安及金融市場穩定。

全案詢後將11嫌依涉違反刑法詐欺、偽造文書、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌移請北檢偵辦。