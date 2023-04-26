救國團前主任李鍾桂患失智症…監護、財產引發官司戰

李鍾桂。圖／聯合報系資料照片 國民黨前副祕書長、救國團名譽召集人李鍾桂因患失智症，法院根據她先前簽立的意定監護契約，裁定由李姓堂姪擔任監護人，貼身照顧李鍾桂數十年的秘書認為李姓堂姪照護地點、方式，不符合李鍾桂意願，已提抗告。

李鍾桂今年高齡84歲，曾擔任救國團主任、國民黨副秘書長、真善美基金會董事長，丈夫為已故前司法院長施啟揚，兩人膝下無子；施啟揚2019年逝世後，4年來李鍾桂健康狀況大不如前，且罹患失智症。

有媒體報導，李鍾桂秘書范姜群麗、施啟揚的前隨扈閻冠志，擅自挪移房產、存款、變賣股票，掏空李鍾桂的資產，並把持基金會，李鍾桂家人也已向范姜群麗、閻冠志提刑事告訴。

對此，由李鍾桂創辦的真善美基金會委由律師發聲明，認為提供周刊報導資訊者立場及動機令人質疑，李鍾桂一生追求真善美，致力公益，並於1997年間捐助設立基金會，長期捐贈款項，辦理各項學術交流、藝文公益活動。

基金會指出，李鍾桂的公證遺囑銀行信託均依法辦理，遺囑中將財產贈與基金會、李姓堂姪，並指定范姜群麗、閻冠志及李姓堂姪共同任遺囑執行人，立遺囑及信託時意識清晰，並有公證人及銀行人員協助辦理。

基金會表示，報導的資訊提供者已損及李鍾桂聲譽、揭露隱私，影響基金會及周圍人士，相關刑事案件仍在偵辦中，對於不實指控，基金會保留法律追訴權。

據悉，李鍾桂曾簽立意定監護契約，指定由李姓堂姪當監護人，范姜群麗擔任會同開具財產清冊人，而李姓堂姪向台北地方法院聲請監護宣告。

法院委派家事調查官訪視後，認為李姓堂姪與李鍾桂過去往來不密切，對李鍾桂的意願、病情、醫療方向也不熟悉，但李鍾桂去年10月出院後，李姓堂姪將她接至母親住處，聘看護照顧至今，沒有重大疏失，難以認定李姓堂姪不適任監護人，尊重李鍾桂先前指定的人選，裁定由李姓堂姪擔任監護人；范姜群麗、閻冠志不服，已提抗告。

范姜群麗、閻冠志聲請暫時處分，主張兩人自1990年代擔任李鍾桂、施啟揚的秘書和隨扈，數十年陪伴已如親人，施啟揚過世之後，兩人輪值陪伴李鍾桂，負責日常生活事務，兩人也是李鍾桂遺囑執行人、信託監察人等。

兩人主張，李姓堂姪將李鍾桂帶至陌生地點，與外界隔絕，且照護方式違反李鍾桂的意願，聲請暫時處分要求李姓堂姪應將李鍾桂帶回原住處、交出健保卡，李鍾桂由兩人負責照顧，共同決定聘請護理師、看護及醫療照顧方式，讓李鍾桂的朋友、部屬和親人可以探視。