雲林養殖業者欠稅近3千萬 拒繳納遭管收

雲林縣養殖業者許姓男子自20年前欠繳稅金新台幣2951萬餘元，行政執行署嘉義分署昨天強制執行並帶回許男，因滯欠稅款拒絕繳納或提供擔保，被嘉義地方法院裁定管收。

行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，68歲許男欠繳綜合所得稅3047萬餘元，於92年3月移送嘉義分署強制執行，分署行政執行官歷經多年追查義務人財產，但僅獲償659萬餘元，還欠繳2951萬餘元。

嘉義分署表示，許男於欠稅期間，在雲林縣沿海從事養殖業，一季約有150萬元的收入，雲林縣政府也將養殖補償金直接匯入許男的配偶黃姓女子帳戶內，可證明許男應有能力履行償還義務。

嘉義分署多次通知許男報告財產或繳納，但許男皆不予理會，執行人員到許男的住處現場執行時，許男也避而不見，家屬則推諉不知許男去向。

嘉義分署指出，許男刻意隱匿行蹤，嘉義分署執行人員分別在110年10月及去年9月間2度持拘票拘提許男未獲。

執行人員近來查到許男可能的藏匿處，昨天前往藏匿處所按門鈴，並呼喊未獲屋內民眾回應，執行人員推測許男可能躲藏於屋內，便找來鎖匠開門，並通知警察到場協助，開鎖後，發現許男果然與妻女躲藏在屋內，執行人員當場拘提許男並帶回分署。

嘉義分署表示，因許男對於滯欠稅款拒絕繳納或提供擔保，也不提出可供執行的財產，行政執行官向嘉義地方法院聲請管收，經法官裁准。