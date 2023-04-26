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幫助詐欺多到地檢也哀嚎 前檢察官：應加速推動「人頭帳戶罪」

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

一名檢察官日前在檢察官論壇指新北地檢署幫助詐欺案太多，檢察官已不堪負荷，揚言「統一罷工」，新北地檢署承諾將開會討論目前分流制度，但指出主因是幫助詐欺案超過預期無法消化。

曾任新北地檢署民生組的前主任檢察官、現任全量律師事務所律師陳建良就說，幫助詐欺犯就算成罪刑度也低，但若能加速推動「人頭帳戶罪」，引起大家重視，多少有阻卻效果。

陳建良說，因科技、數位、網路的進步，詐騙手法越來越多元，詐騙人頭戶也越來越多，以前常以求職、家庭代工、貸款等手法騙取民眾帳戶，現在還有以投資、買虛擬貨幣等手段詐騙民眾帳戶，「也常聽詐團『跟風』時事，例如前陣子全民普發六千元，就有詐團利用假網址騙取民眾帳戶」。

由於上述原因，詐欺案逐年增加，但陳建良指出，詐騙上層斷點做的十分縝密，檢警難以查緝，只能鎖定幫助詐欺犯，若民眾能舉證是真心想投資卻慘被騙，或是求職遇詐騙，常以不起訴結案，也因此詐團還會教人頭帳戶被抓到時要怎麼說才能脫罪，「但若你之前就曾提供帳戶給詐團被抓獲不起訴處分，卻又再提供一次帳戶，就會被檢方認定有不確定故意」。

陳建良也提到，即使幫助詐欺罪成立，幫助犯也可以減輕其刑，刑度上都是以可以易科罰金居多，雖然會去賣帳戶的人都是經濟不佳的民眾，科以罰金有一定作用，但人頭帳戶只是詐騙結構中的底層，詐騙上層可以再繼續騙取下一個人頭帳戶，更不必冒著被抓風險，只能加強宣導民眾勿因小失大賣帳戶。

陳建良認為，法務部在上月13日經行政院審查通過的洗錢防制法修正草案，其中對於人頭帳戶提供的刑責加重，並明定無正當理由交付帳戶，就採取「先行政、後司法」的處理模式，引起民眾對人頭帳戶重視，多少有阻卻效果，應加速推動，但就像酒駕一樣，除了修法，最重要的還是防詐概念的普及與深化，否則「會酒駕的還是酒駕，會被利用的還是繼續被利用」。

幫助詐欺案逐年增加，就算成罪刑度也低，但全量律師事務所律師陳建良指出，若能加速推動「人頭帳戶罪」，引起大家重視，多少有阻卻效果。圖／報系資料照
幫助詐欺案逐年增加，就算成罪刑度也低，但全量律師事務所律師陳建良指出，若能加速推動「人頭帳戶罪」，引起大家重視，多少有阻卻效果。圖／報系資料照

詐騙 詐欺 檢察官

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