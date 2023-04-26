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視察165專線 陳建仁：下半年將實施打詐1.5版

中央社／ 台北26日電

為慰勉165反詐騙諮詢專線人員戮力防制詐騙，行政院長陳建仁今天實地視察運作情形和防詐成效，他表示，行政院已積極盤點提出「打擊詐欺行動綱領1.5版」，下半年將全面實施。

內政部長林右昌上午陪同陳建仁一同到內政部警政署保安警察第一總隊視察「165反詐騙諮詢專線」和聽取工作報告，同時致贈慰勉金。

媒體會前聯訪詢問，在野黨日前抨擊政府打詐不力，但隨近期推動多項相關法案，今天是否到前線鼓舞士氣。陳建仁表示，打擊詐騙工作一向是政府治安重要一環，去年下半年起就展開打詐行動綱領1.0計畫，努力從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4面向做好打詐工作，且都有相當好的成效。

陳建仁指出，165專線也扮演重要角色，自2004年成立以來，協助民眾預防詐騙工作表現相當佳，去年成功攔阻新台幣42億餘元遭詐金流，代表165專線在防詐工作上所扮演重要角色，近期也結合相關網路業者、金融企業合作，所以他今天特別來加油打氣，希望165專線繼續致力防詐工作，讓人民財產安全得到更好保障。

隨後陳建仁聽取工作會報後致詞表示，詐騙是國人受害最多的犯罪型態，去年7月成立打詐國家隊，迄今已減少民眾逾67億元財損，行政院現在更積極盤點並提出「打擊詐欺行動綱領1.5版」，預計下半年全面實施。

為精準打擊詐騙，陳建仁說，將推3減策略，包含「減少接觸」，從上游在技術跟法律面，讓詐騙集團難以接觸民眾，以及接觸機會變少；其次「減少誤信」，透過各種警訊及提醒，提高民眾防詐警覺心；第3是「減少損害」，當民眾被接觸、誤信要準備轉帳時，警示措施及臨櫃關懷就扮演攔阻金錢轉出的重要角色。

林右昌也說，165專線（共61人）24小時全年無休、提供全國民眾詐騙案件諮詢服務，去年已達近39萬通，且成功攔阻詐騙圈存金額約3億2000萬元，成功減少民眾財產損失。

他指出，警政署刑事局近期規劃「金流調閱小組」，警方從被動圈存攔阻變成主動出擊，透過專責資料調閱及攔阻被害，當民眾遭詐騙尚未發現時，此小組可透過金流分析發現潛在被害人，即時聯繫民眾以減少財產損 失，勉勵打詐工作要持續前進。

詐騙集團 陳建仁

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