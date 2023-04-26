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軍眷宅詐購案 前國防部官員逃亡逾追訴期獲免訴

中央社／ 台北26日電

退休陳姓國防部官員被控於民國81年至85年間出具不實報告圖利商人申請配購軍眷宅，被士林地檢署起訴後逃亡至今。士林地方法院認為，陳男追訴權時效已完成，日前判決免訴。可上訴。

全案起源於，國防部軍備局前身「總務局」當年爆發軍眷宅遭詐購案，當時前總務局2名退休的少將副局長羅順德、李長昆均捲入；羅男獲判無罪確定，李男因涉犯貪污治罪條例的圖利罪，遭判處2年6月有期徒刑，褫奪公權1年。

士檢指控，退休的陳姓眷管組參謀藉其主辦國防部軍眷宅配售業務，於民國81年至85年間出具偽稱官階與職稱的不實報告，讓多名未於國防部單位任職的人，得以違法申請配購軍眷宅；另外，陳男協助商人利用人頭取得軍眷宅，讓商人轉售牟利。

士檢於88年12月依貪污治罪條例的圖利罪、行使不實公文書罪起訴陳男，陳男逃亡經士林地方法院於90年12月10日通緝在案。

士院認為，陳男涉犯2罪已超過追訴權時效期間，日前判決免訴，可上訴。

國防部 貪污 通緝

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