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分租房間給房客賣淫 高雄6旬房東還下海接客
高雄65歲沈姓婦人將三民區房子分租給黃姓婦人，被警方查出黃女在租屋處以20分鐘500元價碼賣淫，沈女自己也在同一地址「下海」接客，雖沒查獲賣淫證據，但黃女被逮後，警方認為沈女提供場所給黃女賣淫，依妨害風化起訴，被高雄地院判刑2月，得易科罰金，緩刑2年。
沈姓婦人2021年8月起租下三民區一間民宅，之後她將其中一間房間分租給黃女使用，同年月24日下午4時許，鳳山警分局員警持搜索票上門，當場發現黃女正和男客完成性交易，現場扣到保險套跟500元現金。
由於沈女將房間分租給黃女賣淫，警方認為她提供場所作為私娼寮，警方調查時，沈女也坦承租房子是要當私娼寮，她從8月租下後將房間分租給黃女，自己也有「下海」接客。
但案子移送給檢方後，沈女卻改口，僅稱有分租房間給黃女，但黃女不是在她的房子賣淫，是到隔壁的私娼寮工作。只是黃女到庭後，咬出沈女知道她在分租套房接客，那500元現金是她接客賺來的收入，檢方認為事證明確，結將沈女起訴。
高雄地院審理時，法官根據黃女、沈女等人證詞，認定沈女提供場所給黃女從事性交易，依法將她判刑。可上訴。
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