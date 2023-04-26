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「未禮讓行人」重罰 竹市警公布這三個路口最多駕駛違規

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市地狹人稠，近期發生多件車輛行經路口未禮讓行人的事故，遭民眾戲稱「行人地獄」，因此，警方啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，針對「車不停讓行人」加強取締外，警方今公布市區前三名開罰取締路口，分別是建功路與建功一路口（清大夜市商圈）、民權路181號前（巨城百貨周邊）、中山路100號前（城隍廟口），希望積極改善行人地獄標籤。

立法院會本月14日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，將汽車不禮讓行人最高處3600元罰鍰提高至6000元；市府指出，市長高虹安今年初就要求警方強化「路口安全、行人優先」行政作為，由警方規畫「行人及護老交通安全執行計畫」，加強取締路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目。

警方統計，今年1月1日至4月23日取締「車不停讓行人」，建功路與建功一路口共143件、民權路181號前共82件、中山路100號前共73件，全市總取締件數累計1195件，比去年要多142件。警方分析，前三名易開罰取締路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮、車輛眾多，才容易發生車未禮讓行人的情況。

另外，警方指出，新竹市今年（2023年）1月至4月12日行人路口交通事故死傷人數73人（其中死亡0人、受傷73人），與去年（2022年）同期死傷人數87人（死亡2人、受傷85人）比較，減少了14人（死亡減少2人、受傷減少12人）。

警方表示，死傷人數的同步減少是「市民守法」及「員警執法」共同努力的成果；之後也將持續透過專案機動強化執法力度並提高見警率。另外，「車不停讓行人」違規項目將列為警方加強取締的重中之重，除了警方取締，也呼籲民眾可用行車記錄器或手機錄影，再向警方交通隊檢舉，員警經審核違規行為屬實即會舉發，由警民合作確保用路安全。

新竹市地狹人稠，近期發生多件車輛行經路口未禮讓行人的事故，警方指出，「車不停讓行人」違規項目將列為警方加強取締的重中之重。圖／警方提供
新竹市地狹人稠，近期發生多件車輛行經路口未禮讓行人的事故，警方指出，「車不停讓行人」違規項目將列為警方加強取締的重中之重。圖／警方提供
針對「車不停讓行人」加強取締外，警方公布市區前三名易開罰取締路口，其中，建功路與建功一路口（清大夜市商圈）為第一名，今年1月1日至4月23日共取締143件。圖／民眾提供
針對「車不停讓行人」加強取締外，警方公布市區前三名易開罰取締路口，其中，建功路與建功一路口（清大夜市商圈）為第一名，今年1月1日至4月23日共取締143件。圖／民眾提供

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