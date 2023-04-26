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航警被控護航菸酒超買「點頭」向海關示意 全部無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任航警局保安大隊小隊長吳候泉、林建清小隊長及隊員廖志強被控2008年起利用職務、海關人員信任，購買超額菸酒，並趁親友、同事入境時幫忙夾帶2千多條香菸；一審認定僅廖有罪，吳、林無罪，二審也改判廖無罪；檢方針對廖部分上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

檢方起訴指吳、林及廖清楚航警、海關人員同屬機場執法機關，業務往來頻繁，雙方有信賴尊重關係，若由航警陪同入境旅客通關，海關人員則不予檢查，3人利用親友入境時，到管制區的免稅店購買超額菸酒，再透過親友佯裝隨身行李，由他們陪同過海關規避查驗。

檢方控吳、林及廖從2008年開始，接連用類似手法將超買的香菸、威士忌等，事先放在準備好的空行李箱中，等入境親友抵達前往接應，多次夾帶闖關，出境後約在大廳碰面交還。

檢方訊時，3人坦承交付親友免稅菸酒，但否認圖利，辯未要求海關不予查驗，若海關查驗仍會補稅；但檢方認為他們的親友出境後都將菸酒交給3人，且親友又不是公眾人物，何須他們前往接機。

海關人員證稱，航警可從海關檢查台自由進出，加上信任航警，若有陪同旅客自然會相信旅客無違規；海關人員也說，廖過海關時也有示意才沒檢驗。根據刷卡消費紀錄，吳涉自2010年至2013年夾帶1207條菸、36瓶酒，廖2010年至2012年夾帶783條菸、32瓶酒等。

一審認為負責查驗入境旅客有無攜帶超額菸酒機關是「海關」非航警，3人雖因對於超額菸酒不主動查驗、通報海關而違規，但依最高法院見解，仍必須有足夠證據證明3人陪同入境過程有「具體言行影響海關人員」，讓海關受到心裡拘束，因而作出錯誤放行決定，因此只判廖有罪。

二審認為航警與海關分屬不同機關，職務上無監督或隸屬，航警陪同入境旅客通過海關查驗台時，海關人員雖通常會「信任」航警不致違法，但若有疑，仍會攔查。

二審指出，海關是否出自廖志強的言行而放行？因卷內證據沒有值勤海關的證述，無從認定，加上台北關回覆「不知道當天值班的是誰」法院無從調查，改判廖無罪；最高法院駁回上訴，全案確定。

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時任航警局保安大隊吳姓、林姓小隊長以及廖姓隊員，被控2008年起利用職務、海關人員信任，購買超額菸酒，並趁親友、同事入境時幫忙夾帶2千多條香菸，最高法院判無罪確定。示意圖／聯合報系資料照片
時任航警局保安大隊吳姓、林姓小隊長以及廖姓隊員，被控2008年起利用職務、海關人員信任，購買超額菸酒，並趁親友、同事入境時幫忙夾帶2千多條香菸，最高法院判無罪確定。示意圖／聯合報系資料照片

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