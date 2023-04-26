家人、親友圈都被掌握 台商誘國安局學弟當共諜被起訴

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

大陸情治單位掌握許姓台籍商人學弟任職國安局重要幹部，利用許男家人當威脅，要許男拉攏學弟為中共國安部門服務，許男回台時找上學弟，雖遭學弟悍拒「絕不會背叛國家」，許仍不死心頻頻聯絡，高雄地檢署掌握情資指揮調查局國安站偵辦，認定許男接受陸方指示吸收我國情報員，今依違反國家安全法起訴許。

檢調查出，許男2001年就赴大陸工作，一路當到某公司管理職位，在大陸10多年間相安無事，直到2015年7月底入境大陸，到住家附近的公安派出所辦理入住登記時，突遭大陸國家安全部人員留置訊問。

陸方掌握許男學弟任職國安局重要幹部，在訊問的「小房間」裡，拿出許男學弟在台灣的任職單位資料，指出學弟單位相關訊息。

起初許男還疑惑，稱學弟在航空公司服務，但遭陸方反駁，原來對方早已掌握相關國安人員資料，希望許男當「中間人」協助接觸學弟，為兩岸統一努力。

擔心許男不入坑，陸方國安人員再搬出許男的妻子、孩子當威脅，希望許男想想家人的未來，「有機會可以安排孩子到理想的學校就讀」，多管齊下，希望許男配合。

同年8月間，許男從大陸返台，正好大學好友在台北市舉辦同學會，許男及學弟都有出席，許男趁與學弟抽菸機會，將陸方的話「傳」給學弟，但愛國忠貞的學弟立即悍拒，還要許男傳話給陸方「在台灣很好」、「我絕不可能背叛國家。」

沒料許男被學弟拒絕後仍不死心，回台時仍多次邀學弟見面，已表明態度的學弟，以各種理由拒絕許男邀請，直到新冠疫情爆發，許男2年無法回台，許男也才沒在聯絡學弟。

但他接受大陸情治單位吸收，拉攏學弟的行為已被調查局國安站掌握，經報請雄檢主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮，在許男今年1月回台時，一入境就當場被辦案團隊逮到。

雄檢偵辦時，許男坦承有接受中共國家安全部人員指示接觸學弟，但他回台跟學弟碰面時，是希望學弟解決他的困境，讓他即便失敗返陸，也不會被國安部報復，在大陸工作的台灣人，真的很辛苦，畢竟在大陸人會隨時不見，他很擔心惹禍上身，影響家人安全。

但檢方認為，若許男擔心被陸方報復，只需要邀約學弟見面敷衍國安部官員就好，何必一直探詢學弟在哪上班，刺探學弟任職單位，綜合事證後，許男確實有接受大陸指示在台發展組織，今偵結依違反國安法第５條之１第２項，為大陸行政、黨務、軍事機構發展組織未遂罪起訴。

國安局外觀。圖／取自Google Map
國安局外觀。圖／取自Google Map

國安局 家人 幹部

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