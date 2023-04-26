3航警涉護航超帶菸酒入境 均獲判無罪確定

時任航警的吳姓、林姓及廖姓男子，被控護航親友買超額菸酒入境，一審依非主管事務圖利罪將廖男判刑2年，其他2人無罪，二審改判廖男無罪。最高法院日前判決3人無罪確定。

歷審判決指出，時任航警局保安警察大隊第一分隊吳姓、林姓小隊長及廖姓隊員，知悉航警與海關人員同屬機場執法機關，雙方業務往來頻繁，互有信賴關係，若由航警陪同旅客入境通關，海關不會檢查旅客的隨身行李。

廖男等3人涉嫌於民國97年到103年間利用親友入境，到管制區免稅店購買超額菸酒，再委託入境親友放入隨身行李，並由廖男等人陪同通關來規避查驗。

桃園地檢署認定，廖男等3人夾帶的超額菸酒，共計2008條香菸、64瓶酒，不法獲利金額共計新台幣25萬多元，依貪污治罪條例的非主管事務圖利罪起訴廖男等3人。

一審桃園地方法院認為，海關負責查驗入境旅客有無攜帶超額菸酒，航警僅負責協助通報，因此航警護航超額菸酒入境非違背與職務相關法令，且僅廖男3次陪同旅客入境時向海關示意不予查驗，其具體言行影響海關做出錯誤放行決定，判處廖男2年有期徒刑，褫奪公權1年6月，吳男和林男無罪。

案經廖男、檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理。合議庭認為，從卷證內容無從認定海關人員確實因為廖男的示意而錯誤放行，因此改判廖男無罪。檢察官上訴到最高法院，最高法院認為，二審調查完備，判決無違誤，因此駁回上訴，廖男等3人無罪確定。