法務部開啟檢審公聽會改革 劍青檢改：期配套禁請託拜票

對於法務部針對檢察長遴選公開透明化，正面回應支持辦理類似候選人公聽會等建議，劍青檢改表示肯定，相信將此舉將使檢審會與部長各司其職、共構人事，且可避免候選人請託拜票，避免不當連結，提高公信力，推出更好的人選，讓使檢察人事制度更加完善。

劍青檢改指出，檢察長遴選係由檢審會篩選2倍入圍，提供法務部長從中勾選，檢審會與部長既然相互制衡、分庭抗禮，自應各司其職，共構人事。若前階段檢審委員篩選時，能自公平、公正的公聽會或說明會獲取資訊，候選人也能獲得公平闡述的機會，便可配套禁止請託拜票，避免私下不當連結，當可能提高公信力，推薦出更好人選給部長圈選。