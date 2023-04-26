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法務部開啟檢審公聽會改革 劍青檢改：期配套禁請託拜票
對於法務部針對檢察長遴選公開透明化，正面回應支持辦理類似候選人公聽會等建議，劍青檢改表示肯定，相信將此舉將使檢審會與部長各司其職、共構人事，且可避免候選人請託拜票，避免不當連結，提高公信力，推出更好的人選，讓使檢察人事制度更加完善。
劍青檢改指出，檢察長遴選係由檢審會篩選2倍入圍，提供法務部長從中勾選，檢審會與部長既然相互制衡、分庭抗禮，自應各司其職，共構人事。若前階段檢審委員篩選時，能自公平、公正的公聽會或說明會獲取資訊，候選人也能獲得公平闡述的機會，便可配套禁止請託拜票，避免私下不當連結，當可能提高公信力，推薦出更好人選給部長圈選。
劍青檢改表示，回顧法務部4年多來已堅定實施一、二審輪調歷練、一審票選主任等制度，且於檢察長遴選上主動配合檢審委員公開透明徵求機制，均能主動提早一個月前公告日程，相關人事改革逐步推進中，因此期許法務部繼續堅持改革，未來規畫公聽會或說明會時，能配套禁止不當請託拜票，規劃細節能廣徵檢察官意見，團結檢察官士氣，讓各項制度日臻完善。
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