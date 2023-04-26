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中信國寶弊案二審宣判！辜仲諒無罪、朱國榮加重改判16年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片

中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空中信資產3億美金、約近百億台幣，違反金融控股公司法、證券交易法等罪嫌，一審獲判無罪。同案的被告國寶集團總裁朱國榮被控內線交易、炒作龍邦股票案，一審判朱12年4月徒刑；案件上訴，歷經近4年審理，台灣高等法院今維持判辜仲諒無罪，加重改判朱國榮16年徒刑，沒收1億8036萬餘元犯罪所得，可上訴。

二審指出，檢方起訴朱國榮炒作4段龍邦股票，一審判決認定部分炒股犯行有罪，其餘無罪，但高院認為4段炒作股票均成立犯罪，加上內線交易，故改依內線交易、違反證交法等5罪判刑16年。

辜仲諒涉及的海外百億掏空案，案源與2006年的「紅火案」有關，也是最高檢察署特偵組熄燈前的代表作。檢方指控，辜仲諒等人2004至2007年以旗下資產公司投資不良債權，利用陳俊哲等擔任相關境內外公司負責人、業務承辦人及銀行帳戶有權簽章人，將中信資產層層轉匯，操作13次，計侵占3億美元。

一審以掏空案海外帳戶由辜的前妹婿陳俊哲主導，有證據顯示陳侵占、背信，但陳2015年於偵查中接受遠距訊問，行使緘默權，未指述辜仲諒犯行，加上辜的洗錢案情與舊案「紅火案」重疊，證據不足以認定辜犯罪，判辜與中信集團人員全部無罪。

特偵組另指控辜仲諒因中信金控有意併購台灣人壽，以國寶集團的台北市亞洲廣場大樓二樓房產，承作擔保放款，利益輸送給台壽保的法人股東、龍邦國際公司市場派大股東朱國榮，作為朱同意併購案的條件，造成中信一億元的損害等。

法院調查，併購案起初破局，是因朱認為辜姿態「高傲」，但兩人在中信金南港區總部見面後，辜釋善意，雙方產生高度意願談合併，無利益交換，且中信金評估亞洲廣場大樓二樓價格後，放款9億多元給朱，合於市場行情，認定辜沒犯罪。

朱國榮被控內線交易、炒股違反證交法部分，一審認定朱在中信金控併購台灣人壽案前大量買進台壽保股票、衍生性金融商品、認購權證，獲利1億8000多萬元，判朱9年徒刑；朱另操縱龍邦股價獲利5800萬元，判刑3年8月，兩罪應執行刑12年4月。

國寶總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
國寶總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片

中信 辜仲諒 朱國榮

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