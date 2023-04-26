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馬祖岸巡隊成員涉侵占國軍罐頭 海巡署處分停職

中央社／ 台北26日電

馬祖岸巡總隊林姓參謀主任涉侵占國軍罐頭案，其中3嫌羈押禁見。海委會海巡署今天表示，已依「陸海空軍軍官士官任職條例」，對羈押3人核予停職處分，持續全力配合檢廉調查。

檢廉接獲檢舉，林姓參謀主任去年間與多名部屬透過承攬採購業務機會，涉嫌侵占國軍食品罐頭，並疑將罐頭轉手盜賣至台灣。士林地檢署20日指揮廉政署北調組發動搜索，並約談林男等6人，依違反貪污治罪條例的侵占公用財物罪向士林地院聲押禁見獲准。

對此，海巡署今天告訴中央社記者表示，士林地院裁定林男等3嫌羈押禁見，轄下金馬澎分署立即依「陸海空軍軍官士官任職條例」，核予羈押人員停職處分。

海巡署說，此案為民眾檢舉後，海巡署主動查察並移送法務部廉政署偵辦，金馬澎分署全力配合檢廉調查。

目前全案已進入司法程序，海巡署表示，基於偵查不公開原則，後續靜待司法機關調查結果。

海巡署 馬祖 侵占

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